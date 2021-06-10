Видео спасения пятилетнего мальчика, рисковавшего выпасть из открытого окна многоэтажки в Купчино, опубликовала 10 июня пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Переговоры с ребёнком были трудными, тот почти не говорил по-русски.
На кадрах с нагрудного регистратора видно, как старший сержант полиции Олег Пужевский поднялся к окошку по лестнице, установленной сотрудниками МЧС. Полицейский узнал, как зовут мальчика, сколько ему лет и что он хочет гамбургер, поэтому залез на подоконник.
ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу
В квартире, напомним, нашёлся телефон, в котором удалось отыскать контакт матери, ушедшей на работу и оставившей сына. 30-летняя уроженка одного из среднеазиатских государств, узнав, что произошло, сразу же вернулась домой, где её встретил сын и сотрудники полиции.
Информация о случившемся была передана инспекторам отдела по делам несовершеннолетних, которые провели профилактическую беседу с матерью ребёнка и объяснили последствия такого поведения.