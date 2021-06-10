Видео спасения пятилетнего мальчика, рисковавшего выпасть из открытого окна многоэтажки в Купчино, опубликовала 10 июня пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Переговоры с ребёнком были трудными, тот почти не говорил по-русски.

На кадрах с нагрудного регистратора видно, как старший сержант полиции Олег Пужевский поднялся к окошку по лестнице, установленной сотрудниками МЧС. Полицейский узнал, как зовут мальчика, сколько ему лет и что он хочет гамбургер, поэтому залез на подоконник.