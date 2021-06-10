Полиция разыскала мать плачущего ребёнка, которого сняли с окна в Купчино. Ей грозит административка

Полиция Фрунзенского района нашла мать ребёнка, которого накануне снимали с окна в Купчино. Как сообщили 10 июня «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, женщина ушла на работу.



После того, как спасатель взобрался по лестнице и попал в квартиру, зайти внутрь смогли и сотрудники полиции. Они нашли там телефон, зарядили и установили номер матери. После звонка она прибежала. Сейчас с женщиной работает инспектор по делам несовершеннолетних, против неё собираются возбудить дело об административном правонарушении по статье о неисполнении родительских обязанностей.

