FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+22°C/Завтра: +23
72.08р87.81р
ЕВРО-2020А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
1
Печать

Полиция разыскала мать плачущего ребёнка, которого сняли с окна в Купчино. Ей грозит административка

В Петербурге к ответственности готовятся привлечь мать, чей ребёнок плакал в открытом окне

Полиция Фрунзенского района нашла мать ребёнка, которого накануне снимали с окна в Купчино. Как сообщили 10 июня «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, женщина ушла на работу.

После того, как спасатель взобрался по лестнице и попал в квартиру, зайти внутрь смогли и сотрудники полиции. Они нашли там телефон, зарядили и установили номер матери. После звонка она прибежала. Сейчас с женщиной работает инспектор по делам несовершеннолетних, против неё собираются возбудить дело об административном правонарушении по статье о неисполнении родительских обязанностей.

О плачущем в открытом окне ребёнке в полицию жители Будапештской улицы сообщили накануне. Очевидцы перепугались за малыша на 3 этаже дома.

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Пю Ре
А почему не оставление в опасности?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний