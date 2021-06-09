Громкий плач одиноко сидящего у открытого окна ребёнка привлёк внимание людей, проходящих мимо жилого дома во Фрунзенском районе Петербурга вечером 9 июня. Очевидцы предположили, что он может находиться дома один и позвонили в экстренные службы. Подробности этой истории опубликованы в группе «Новости Купчино» во «ВКонтакте».
По словам очевидцев, пятилетний ребёнок стоял у открытого окна одного из жилых домов на Будапештской улице. Родителей рядом с ним не было.
«Он плакал и искал маму. По-русски ребёнок не говорит. Через дворников удалось выяснить, что мама якобы в магазине. Когда через длительное время никто так и не появился, на помощь пришли МЧС и полиция», — рассказали свидетели описанных событий.
Судя по видеозаписи, опубликованной в группе, один из прибывших на место спасателей взобрался к окну квартиры по лестнице. Прохожие наблюдали за происходящим во дворе дома.