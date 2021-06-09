Громкий плач одиноко сидящего у открытого окна ребёнка привлёк внимание людей, проходящих мимо жилого дома во Фрунзенском районе Петербурга вечером 9 июня. Очевидцы предположили, что он может находиться дома один и позвонили в экстренные службы. Подробности этой истории опубликованы в группе «Новости Купчино» во «ВКонтакте».



По словам очевидцев, пятилетний ребёнок стоял у открытого окна одного из жилых домов на Будапештской улице. Родителей рядом с ним не было.