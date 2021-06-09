FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+16°C/Завтра: +24
72.08р87.81р
ЕВРО-2020А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
0
Печать

Один дома в Купчино. Прохожие вызвали подмогу, увидев сидящего у открытого окна ребёнка в слезах

Громкий плач одиноко сидящего у открытого окна ребёнка привлёк внимание людей, проходящих мимо жилого дома во Фрунзенском районе Петербурга вечером 9 июня. Очевидцы предположили, что он может находиться дома один и позвонили в экстренные службы. Подробности этой истории опубликованы в группе «Новости Купчино» во «ВКонтакте».

По словам очевидцев, пятилетний ребёнок стоял у открытого окна одного из жилых домов на Будапештской улице. Родителей рядом с ним не было.


.Новости Купчино

«Он плакал и искал маму. По-русски ребёнок не говорит. Через дворников удалось выяснить, что мама якобы в магазине. Когда через длительное время никто так и не появился, на помощь пришли МЧС и полиция», — рассказали свидетели описанных событий.

Судя по видеозаписи, опубликованной в группе, один из прибывших на место спасателей взобрался к окну квартиры по лестнице. Прохожие наблюдали за происходящим во дворе дома.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний