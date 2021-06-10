Партия «Новые люди» поможет спасти от загрязнения речку Новая в Петербурге

Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди» Поделиться Поделиться







Проблему с загрязнением Новой еще в 2018 году поднял председатель Северо-Западной Экологической Ассоциации Павел Брагин. В реку попадали химикаты, используемые при обслуживании самолетов в Пулково. Из-за этого началась массовая гибель животных и растений, у воды появился странный цвет и запах. В 2019 году активист добился того, что аэропорт прекратил сброс химических веществ в Новую. Но перекрытие стоков решило проблему лишь частично.



Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди» Поделиться Поделиться







«Мертвая органика и химикаты до сих пор остались в донных отложениях. Комитет по природопользованию заказал проект очистки реки — стоимость работ составляет около 217 миллионов рублей. Сумма существенная, но иначе водоем продолжит оставаться «ядовитым». Процесс разбит на этапы, на все уйдет около трех лет. Проблема в том, что эти средства до сих пор не выделены. И неизвестно, когда будут. Получается, процесс спасения выполнен только наполовину. Сброс ядовитых веществ прекратился, но река все еще загрязнена», — рассказал Павел Брагин.



Экоактивист в социальных сетях попросил неравнодушных граждан помочь с организацией нового этапа борьбы. На призыв откликнулась партия «Новые люди». С Павлом Брагиным встретился заместитель председателя партии Александр Даванков.

Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люд Поделиться Поделиться







«Партия «Новые люди» активно участвует в решении экологических проблем. Например, наши активисты уже высадили более 400 тыс. деревьев на местах пожаров в разных регионах России. Не могли мы пройти и мимо проблемы петербургской речки Новая. Тем более, для нас это символичное название. Договорились с Павлом Брагиным о совместном начале сбора подписей за ускорение выделения средств на очистку реки. Очень важно привлечь внимание как можно большего количества людей к этой проблеме», — рассказал Александр Даванков.



Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люд Поделиться Поделиться







Подписи местных жителей, поддерживающих спасение Новой, волонтеры начнут собирать уже с 20 июня. Затем обращение с просьбой ускорить финансирование очистки отправят губернатору Петербурга Александру Беглову.

Александр Даванков подчеркнул, что «Новые люди» готовы поддержать и другие проекты, направленных на решение экологических проблем Санкт-Петербурга и его пригородов. В дальнейшем партия намерена изучить ситуацию с состоянием других рек и каналов. В частности, активисты уже обратили внимание на загрязнение берегов Дудергофки, которая тоже находится на Юго-Западе.





Открытая трибуна.

