Всю Россию сфотографировали в один день — и вот что получилось

Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Масштаб — вся Россия

Вот акушерка перерезает пуповину только что родившемуся ребенку на Сахалине, а рядом премьер-министр Дмитрий Медведев изучает достижения народного хозяйства в Красноярском крае. Ледяные пейзажи здесь соседствуют с летней зеленью. И даже как-то не верится, что все это многообразие действительно было снято в один день в одной стране. Куратор проекта и фотожурналист Василий Прудников сообщил: никакого обмана, только большой труд и слаженная работа 340 фотографов.



Василий Прудников, куратор проекта и фотожурналист Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







— Участвовали как профессионалы, так и любители, — рассказал Василий Прудников. — В первую очередь приглашали, конечно же, профессионалов, чтобы обеспечить качество проекта. Но было много и фотолюбителей. При этом вы никогда не угадаете, кем сделана та или иная карточка: все фотографии отбирались только с точки зрения их качества. Хорошие снимки делали и любители тоже, потому что они оказывались в абсолютно неожиданных местах. Нам удалось добиться беспрецедентного покрытия страны. У меня создалось ощущение, что нашими фотографами была пронизана вся Россия.



— Как всю эту гигантскую массу людей удалось скоординировать?

— Мы координировали их вплоть до последнего дня, в том числе в день самой съемки. Подключались механизмы социальных сетей, голубиной почты. Некоторые задания давались буквально «с колес», но основной план съемок был составлен за месяц, за два. По многим точкам согласования шли долго — это по линии МВД, Министерства обороны, гидро- и атомных станций. Там надо заранее знать, кто будет снимать, согласовывать допуски. У нас была еще такая просьба к фотографам: не отбирать материал, а присылать всё, что есть. Потому что даже проходной снимок в соседстве с другой карточкой мог «выстрелить». Тут уже большую работу проделали редакторы.



Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Исторический контекст

Нынешняя выставка — это продолжение проекта 1987 года. 30 лет назад двум американским журналистам удалось сделать то, что еще недавно казалось невозможным.

— Проект 87 года считается одним из самых значимых в истории фотографии, — рассказал Прудников. — Его придумали и реализовали два журналиста из США: Рик Смолан и Дэвид Коэн. До Советского Союза они отсняли несколько стран в такой же концепции. Но больше всего им хотелось воплотить свою идею в СССР, потому что наша страна тогда была довольно закрытой. Они около шести лет обхаживали советское правительство. Долгое время это было просто нереально: нужно было пустить сто иностранных журналистов на территорию Союза. А снимать надо было не только на улице, но и на промышленных объектах. Но в 1986 году от нашей страны в проекте «Один день из жизни США» участвовал знаменитый советский журналист Юрий Абрамочкин. Во многом благодаря ему удалось убедить руководство СССР реализовать эту идею, но с оговорками: к иностранным журналистам добавили отечественных. Все равно получился эксклюзив из эксклюзивов. Снимали и в тюрьмах, и в Кремле, и на атомных станциях. В США увезли уникальнейшие кадры. Альбом разошелся в Америке несколькими изданиями по 500 тысяч экземпляров. Это был бестселлер, лучший выпуск из проекта Смолана и Коэна. И вот спустя 30 лет мы решили повторить.

Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







— Почему именно сейчас?

— Во-первых, круглая дата: 30 лет прошло после выпуска предыдущего сборника. И, конечно же, был журналистский зуд: сможем ли, как получится все организовать. Современные технологии помогли нам это сделать оперативно. Если подготовка к проекту 1987-го заняла три года, то теперь, благодаря современным технологиям и компании МТС, у нас ушло на подготовку всего три месяца. При этом весь проект действительно был снят идеально, в один день — а в 1987 году на него ушло немного больше времени.



Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Шанс для детей

Другое важное отличие от выставки 30-летней давности в том, что нынешнюю показывают в рамках проекта МТС «Поколение М». С его помощью дети могут создать собственные локальные выставки.

— Проект «Один день из жизни России» был сделан не для того, чтобы один раз показать и забыть, — объяснил Прудников важность взаимодействия с младшим поколением. — Прежде всего это большой учебник фотографии, географии, истории. Фотография — это одно из самых демократичных искусств и одно из самых любимых детских хобби. И как раз через эту доступность ребят можно легко увлечь и повысить качество их съемки. Многие из них видят себя в будущем журналистами, художниками. И этот проект помогает им развиваться более профессионально. В каждом городе дети снимают свой локальный мини-проект, где выступают уже не как зрители, а как участники. И я вижу, как они гордятся потом своими работами на выставке. Некоторые даже записываются к нам в институт, чтобы стать профессиональными фотожурналистами.

Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







В День города, 27 мая, на улицы Петербурга вышли юные фотографы. Они стремились запечатлеть жизнь горожан для уникального проекта «Один день из жизни Петербурга». Организаторы сообщают, что одноименная фотовыставка откроется в нашем городе в ближайшие месяцы.

Бесплатная фотовыставка «Один день из жизни России» работает в историческом парке «Россия — моя история» до 13 июня включительно. А после она станет частью мультимедийной экспозиции музея.

«Поколение М» — комплексная благотворительная программа, инициированная и реализуемая компанией МТС в партнерстве с ведущими творческими объединениями, федеральными и региональными органами власти, бизнес-корпорациями при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Проект объединяет идею развития творческих способностей детей из регионов России и помощь в лечении тяжелобольных ребят. На виртуальной творческой площадке проекта — сайте pokolenie.mts.ru — дети со всей страны могут проявить таланты, участвуя в конкурсах, онлайн мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд по разным направлениям. Победители конкурсов «Поколения М» получают широкие возможности: от стажировок на крупнейших киностудиях страны до выхода на большую сцену вместе со звездами, выставок собственных работ в Третьяковской галерее и поступления в ГИТИС.



Материал публикуется в партнерстве с МТС.

