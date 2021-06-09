FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+23°C/Завтра: +24
72.83р88.64р
ЕВРО-2020А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
6
Печать

Петербурженка послушала в «Питере — пить» и подала в суд на Шнурова и «ВКонтакте»

Популярный хит музыканта Сергея Шнурова оскорбил эстетические чувства петербурженки, которая отправилась в суд, чтобы выяснить, на каком языке подобает говорить жителям культурной столицы. Исковое заявление Ксении О. зарегистрировал Смольнинский районный суд Петербурга 9 июня.

Подробности сообщает объединенная пресс-служба судов города. Женщина в минувший вторник решила послушать музыку в соцсети «ВКонтакте», где её вниманию была предложена песня «В Питере — пить». Возможно, творчество музыканта доселе петербурженке было незнакомо и обсценная лексика привела ее в недоумение, но истице не послышалось: одно бранное выражение пропелось четыре раза, другое крепкое словечко — пару раз. Услышанное настолько впечатлило, что на следующий же день женщина отправилась в суд.

Отметим, что в тексте действительно четыре раза встречается наречие, которое является экспрессивным вариантом слова «бесподобно».

«Истец полагает, что ответчики нарушили Закон РФ «О защите прав потребителей», а именно: Шнуров произвел некачественную музыкальную продукцию, а ООО «ВКонтакте» предоставило ей этот некачественный контент. При использовании русского языка как государственного языка РФ не допускается использование слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка», — говорится в исковом заявлении.

Петербурженка просит суд разобраться, имело ли место нарушение закона и ее прав, и взыскать с ответчиков моральный вред, который она оценила в символическую тысячу рублей.

К производству исковое заявление пока не принято.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

Дядя Бо
Это у мадамы ещё весеннее обострение не закончилось, или уже осеннее началось?
Марат Капранов
Все правильно. У нас есть закон, запрещающий публичное использование мата. Тупорылый Шнуров должен отвечать за свои тупорылые песенки. Жаль что сумма ущерба микроскопическая.
Guest1234
Разве есть обязанность петь только на государственном языке? Он русский использовал, как бытовой. Это была песня, а не деловая корреспонденция госслужащего.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний