Петербурженка послушала в «Питере — пить» и подала в суд на Шнурова и «ВКонтакте»

Подробности сообщает объединенная пресс-служба судов города. Женщина в минувший вторник решила послушать музыку в соцсети «ВКонтакте», где её вниманию была предложена песня «В Питере — пить». Возможно, творчество музыканта доселе петербурженке было незнакомо и обсценная лексика привела ее в недоумение, но истице не послышалось: одно бранное выражение пропелось четыре раза, другое крепкое словечко — пару раз. Услышанное настолько впечатлило, что на следующий же день женщина отправилась в суд.

Популярный хит музыканта Сергея Шнурова оскорбил эстетические чувства петербурженки, которая отправилась в суд, чтобы выяснить, на каком языке подобает говорить жителям культурной столицы. Исковое заявление Ксении О. зарегистрировал Смольнинский районный суд Петербурга 9 июня.

Отметим, что в тексте действительно четыре раза встречается наречие, которое является экспрессивным вариантом слова «бесподобно».

«Истец полагает, что ответчики нарушили Закон РФ «О защите прав потребителей», а именно: Шнуров произвел некачественную музыкальную продукцию, а ООО «ВКонтакте» предоставило ей этот некачественный контент. При использовании русского языка как государственного языка РФ не допускается использование слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка», — говорится в исковом заявлении.



Петербурженка просит суд разобраться, имело ли место нарушение закона и ее прав, и взыскать с ответчиков моральный вред, который она оценила в символическую тысячу рублей.



К производству исковое заявление пока не принято.

