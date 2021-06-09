Движение по кольцевой автодороге Петербурга между развязками с Пискаревским и Шафировским проспектами будут полностью перекрывать сначала на внутреннем, затем на внешнем кольце. Там будут монтировать опору для знаков.
Как сообщает 9 июня пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», движение будут перекрывать на 35-м километре КАД с 0:00 до 0:20. В ночь с 10 на 11 июня закроют внутреннее кольцо, а в ночь с 11 на 12 июня — внешнее.
ООО «ПрофИнженерСтрой» будет устанавливать на участке П-образную металлическую опору для размещения знаков переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением. Перекрытие движения необходимо для обеспечения безопасности во время монтажа ригеля конструкции. Чтобы избежать заторов, работы назначены на то время, когда движение по кольцевой наименее интенсивно, и продолжительность перекрытия не будет превышать 20 минут, отмечают в дорожном управлении.
Напомним, что в ночь с 9 на 10 июня из-за монтажа опоры перекроют движение на 36-м километре внешнего кольца КАД.