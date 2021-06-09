Движение по кольцевой автодороге Петербурга между развязками с Пискаревским и Шафировским проспектами будут полностью перекрывать сначала на внутреннем, затем на внешнем кольце. Там будут монтировать опору для знаков.



Как сообщает 9 июня пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», движение будут перекрывать на 35-м километре КАД с 0:00 до 0:20. В ночь с 10 на 11 июня закроют внутреннее кольцо, а в ночь с 11 на 12 июня — внешнее.