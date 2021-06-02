На КАД между развязками с Пискаревским и Шафировским проспектами полностью перекроют движение.
Как сообщает 2 июня пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на 36-м километре будут закрывать проезд на следующей неделе две ночи подряд на 20 минут, с 00:00 до 00:20:
- в ночь с 8 на 9 июня — на внутреннем кольце;
- в ночь с 9 на 10 июня — на внешнем кольце.
Причина ограничений — установка П-образной металлической опоры, предназначенной для размещения знаков переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением. Подрядчик работ — ООО «ПрофИнженерСтрой».
Водителей предупредят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, световая сигнализация, знаки и информация на табло, а также машины прикрытия, оборудованные комплексом технических средств организации дорожного движения, стробоскопами и светодиодными балками с индикацией жёлтого цвета.