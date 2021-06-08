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Подробности о стрельбе у школы в Волгоградской области: никакого «стрелка» не было — подростки сами ранили друг друга

Подростки в городе Волжский получили травмы в результате стрельбы друг в друга

Стали известны подробности стрельбы возле школы в городе Волжский Волгоградской области, в результате которой травмы получили двое подростков. Оказывается, никакого «неизвестного стрелка» там не было — школьники сами ранили друг друга.

Как сообщили после обеда 8 июня в региональном управлении МВД, травмы — ранения голени и предплечья — получены подростками «в результате намеренных выстрелов, произведенных ими самостоятельно друг в друга из пневматической винтовки». Свои действия они снимали на камеру телефона, говорится в сообщении ведомства. Также в полиции особо уточнили, что слова несовершеннолетних о том, что в них якобы стрелял неизвестный мужчина с пневматическим оружием, не соответствуют действительности.

В настоящий момент с подростками работают полицейские, устанавливаются мотивы их поступка. По факту заведомо ложного вызова спецслужб проводится проверка.

Ранее «Фонтанка» писала об инциденте в Волгоградской области, где из-за ранений при стрельбе неподалеку от школы были госпитализированы двое 15-летних подростков. Они заявили, что попали под огонь неизвестного. На розыск и задержание «злоумышленника» были ориентированы десятки патрулей и нарядов полиции, на место выезжало руководство городского управления МВД, областного главка, представители правоохранительных структур и надзорных ведомств.

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Комментарии (4)

261933551
Родителей оштрафовать от души, онижедетей на учёт
lamer
Тиктокеры
hal9000
Эх..фсб обломались..а так бы бабла подняли на контртеррористической операции..уже наверно сидели планировали как потратить..автомобиль импортный купить..
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