Подробности о стрельбе у школы в Волгоградской области: никакого «стрелка» не было — подростки сами ранили друг друга

Стали известны подробности стрельбы возле школы в городе Волжский Волгоградской области, в результате которой травмы получили двое подростков. Оказывается, никакого «неизвестного стрелка» там не было — школьники сами ранили друг друга.
Как сообщили после обеда 8 июня в региональном управлении МВД, травмы — ранения голени и предплечья — получены подростками «в результате намеренных выстрелов, произведенных ими самостоятельно друг в друга из пневматической винтовки». Свои действия они снимали на камеру телефона, говорится в сообщении ведомства. Также в полиции особо уточнили, что слова несовершеннолетних о том, что в них якобы стрелял неизвестный мужчина с пневматическим оружием, не соответствуют действительности.
В настоящий момент с подростками работают полицейские, устанавливаются мотивы их поступка. По факту заведомо ложного вызова спецслужб проводится проверка.
Ранее «Фонтанка» писала об инциденте в Волгоградской области, где из-за ранений при стрельбе неподалеку от школы были госпитализированы двое 15-летних подростков. Они заявили, что попали под огонь неизвестного. На розыск и задержание «злоумышленника» были ориентированы десятки патрулей и нарядов полиции, на место выезжало руководство городского управления МВД, областного главка, представители правоохранительных структур и надзорных ведомств.