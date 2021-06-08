Возле школы в Волгоградской области неизвестный открыл стрельбу по подросткам. Двое ранены, стрелка ищут

В городе Волжский Волгоградской области неизвестный мужчина обстрелял, предположительно из пневматического оружия, двух подростков. Инцидент произошёл около школы № 15 посёлка Краснооктябрьский.



Как сообщили в региональном управлении МВД, информация о стрельбе возле школы поступила около 10:45 вторника, 8 июня. Стрелявший по подросткам мужчина скрылся. У одного из пострадавших диагностировано ранение голени, у второго — плеча. Угрозы для жизни ранения не представляют, уточнили в полиции.



По данным издания «Подъём», всё произошло за территорией школы, где-то около 200 метров от неё. Двое 15-летних мальчиков гуляли по посёлку, когда мужчина обстрелял их. От стрелка дети спрятались в школе. Их отвезли в больницу, на месте работает полиция. Нападавшего ищут.

