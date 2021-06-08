FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+23°C/Завтра: +23
72.93р88.65р
А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
3
Печать

Возле школы в Волгоградской области неизвестный открыл стрельбу по подросткам. Двое ранены, стрелка ищут

Двоих подростков обстреляли у школы в городе Волжский

В городе Волжский Волгоградской области неизвестный мужчина обстрелял, предположительно из пневматического оружия, двух подростков. Инцидент произошёл около школы № 15 посёлка Краснооктябрьский.

Как сообщили в региональном управлении МВД, информация о стрельбе возле школы поступила около 10:45 вторника, 8 июня. Стрелявший по подросткам мужчина скрылся. У одного из пострадавших диагностировано ранение голени, у второго — плеча. Угрозы для жизни ранения не представляют, уточнили в полиции.

По данным издания «Подъём», всё произошло за территорией школы, где-то около 200 метров от неё. Двое 15-летних мальчиков гуляли по посёлку, когда мужчина обстрелял их. От стрелка дети спрятались в школе. Их отвезли в больницу, на месте работает полиция. Нападавшего ищут.

По теме (7)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

mjaroslav
Теперь и на пневматику начнут гайки закручивать?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний