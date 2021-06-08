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Женщина, не согласившись с ценой маникюра, открыла стрельбу в салоне

В США задержана посетительница салона красоты, ранившая владельца

Жительница Техаса, США, обвиняется в нападении на хозяина маникюрного салона.

Как сообщает 8 июня РИА Новости со ссылкой на заявлении шерифа округа Харрис, инцидент случился в конце мае. Полицейские получили информацию о стрельбе в одном из салонов. Прибыв на место, они нашли раненого владельца заведения — 42-летнего мужчину азиатского происхождения. У него были огнестрельные ранения.

«Следователи утверждают, что две сестры вошли в заведение, и им сделали маникюр и педикюр. Обе женщины остались недовольны ценой за услуги и поспорили с владельцем», — рассказывает шериф.

В ходе перепалки одна из сестёр выстрелила в мужчину, и обе скрылись. Позже агрессивную даму нашли, ей предъявлено обвинение. Пострадавший в больнице, его состояние стабильно тяжёлое.

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Комментарии (4)

SERGEY111
Прям как в " Городке " где Стоянов положил пол ателье с двух пистолей когда ему сшили брюки в два раза шире его размера .
Ivan Ivanovich
Русскоязычная)
RemyMartin
Рубрика «Их нравы».
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