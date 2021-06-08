Женщина, не согласившись с ценой маникюра, открыла стрельбу в салоне

Жительница Техаса, США, обвиняется в нападении на хозяина маникюрного салона.



Как сообщает 8 июня РИА Новости со ссылкой на заявлении шерифа округа Харрис, инцидент случился в конце мае. Полицейские получили информацию о стрельбе в одном из салонов. Прибыв на место, они нашли раненого владельца заведения — 42-летнего мужчину азиатского происхождения. У него были огнестрельные ранения.



«Следователи утверждают, что две сестры вошли в заведение, и им сделали маникюр и педикюр. Обе женщины остались недовольны ценой за услуги и поспорили с владельцем», — рассказывает шериф.

