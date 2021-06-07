Цыганская свадьба переросла в массовую драку и попытки переехать оппонентов автомобилем в Ульяновской области. В результате пострадали люди, а региональное МВД начало проверку.



Вечером 6 июня жители села Лебяжье в Мелекесском районе Ульяновской области опубликовали в соцсетях видео массовой драки цыган. На записи видно, как участники конфликта дерутся прямо на дороге, а затем один из стоявших автомобилей врезается в толпу. После этого машины еще несколько раз на скорости проезжают по участку, явно пытаясь сбить людей, а дерущиеся швыряют друг в друга и в машины камни. Пользователи паблика «Типичный Димитровград» даже обратились к врио губернатора Ульяновской области Алексею Русских с просьбой «принять уже какие-то меры» и избавить их от таких соседей.