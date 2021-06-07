Цыганская свадьба переросла в массовую драку и попытки переехать оппонентов автомобилем в Ульяновской области. В результате пострадали люди, а региональное МВД начало проверку.
Вечером 6 июня жители села Лебяжье в Мелекесском районе Ульяновской области опубликовали в соцсетях видео массовой драки цыган. На записи видно, как участники конфликта дерутся прямо на дороге, а затем один из стоявших автомобилей врезается в толпу. После этого машины еще несколько раз на скорости проезжают по участку, явно пытаясь сбить людей, а дерущиеся швыряют друг в друга и в машины камни. Пользователи паблика «Типичный Димитровград» даже обратились к врио губернатора Ульяновской области Алексею Русских с просьбой «принять уже какие-то меры» и избавить их от таких соседей.
Как сообщает 7 июня РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу УМВД по Ульяновской области, вечером 6 июня в полицию поступило сообщение о конфликте между группой граждан на Школьной улице в селе Лебяжье. По предварительным данным, ссора произошла после празднования свадьбы в Димитровграде. В результате за медицинской помощью обратились двое местных жителей. Полиция проводит проверку и устанавливает участников конфликта.
По данным местных СМИ, это была цыганская свадьба, и вероятно, поссорились два рода. Перед тем, как дело все же дошло до драки стенка на стенку, участники конфликта успели создать несколько аварийных ситуаций на дороге, гоняясь друг за другом. Это попало на камеру видеорегистратора одного из очевидцев.