Полиция пришла на спектакль форум-театра на Фонтанке после жалобы того, кто подставил «Артдокфест»

Участники социального спектакля о сталинских репрессиях вместо сцены оказались в отделе полиции Адмиралтейского района Петербурга. Ждать премьеры правоохранители не стали и увезли актёров с репетиции.
Как пишет «ОВД-Инфо» со ссылкой на мужа одной из задержанных, полиция нагрянула на «генеральный прогон» в половине шестого вечера, представлять постановку с чтением дневников репрессированных форум-театр собирался через полтора часа.
«Шесть человек доставили в отдел полиции
Булатов на своей странице во «ВКонтакте» косвенно подтвердил информацию, заявив, что направил полицию на набережную реки Фонтанки, 90. В апреле после аналогичной «наводки» борца с геями был сорван фестиваль «Артдокфест» в Петербурге.
Правозащитник Владимир Василенко сообщает, что полицейские интересуются у участников спектакля их причастностью к организации «Немецко-русский обмен» — на прошлой неделе Генпрокуратура внесла её в список нежелательных в России.
Форум-театры разработал бразильский режиссер Аугусто Боаль как метод обучения людей тому, как можно менять мир, в котором они живут. В постановке задействуют как участников группы, так и зрителей. Спектакли поднимают социальные проблемы, решить которые предлагают зрителям.