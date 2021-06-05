FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+21°C/Завтра: +25
73.27р88.75р
ПМЭФ-2021А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
3
Печать

Полиция пришла на спектакль форум-театра на Фонтанке после жалобы того, кто подставил «Артдокфест»

Участники социального спектакля о сталинских репрессиях вместо сцены оказались в отделе полиции Адмиралтейского района Петербурга. Ждать премьеры правоохранители не стали и увезли актёров с репетиции.

Как пишет «ОВД-Инфо» со ссылкой на мужа одной из задержанных, полиция нагрянула на «генеральный прогон» в половине шестого вечера, представлять постановку с чтением дневников репрессированных форум-театр собирался через полтора часа.

«Шесть человек доставили в отдел полиции № 2, куда доставили еще одного человека — неизвестно. Сотрудники не говорили причину задержания, упоминали, что поступила жалоба от Тимура Булатова», — рассказал Булат Гильманов.

Булатов на своей странице во «ВКонтакте» косвенно подтвердил информацию, заявив, что направил полицию на набережную реки Фонтанки, 90. В апреле после аналогичной «наводки» борца с геями был сорван фестиваль «Артдокфест» в Петербурге.

Правозащитник Владимир Василенко сообщает, что полицейские интересуются у участников спектакля их причастностью к организации «Немецко-русский обмен» — на прошлой неделе Генпрокуратура внесла её в список нежелательных в России.

Форум-театры разработал бразильский режиссер Аугусто Боаль как метод обучения людей тому, как можно менять мир, в котором они живут. В постановке задействуют как участников группы, так и зрителей. Спектакли поднимают социальные проблемы, решить которые предлагают зрителям.

По теме (3)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

rumet
вся гос.система играет в одни ворота.. если мирное собрание у чинуш не удалось согласовать - к организаторам миллионные иски: мол, заставили карателей совершать лишние телодвижения, а это за деньги (прейскурант нигде не опубликован, поэтому мульоны- от балды, зато по решению судов). А вот сорвать спектакль по доносу черносотенца и ксенофоба -это просто, за это никто платить не собирается..
Интересная предвыборная компания у едимроссию
LiChaBaTa
Примитивно работают.
Вячеслав Рогожин
Фашистский режим
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний