Полиция пришла на спектакль форум-театра на Фонтанке после жалобы того, кто подставил «Артдокфест»

Участники социального спектакля о сталинских репрессиях вместо сцены оказались в отделе полиции Адмиралтейского района Петербурга. Ждать премьеры правоохранители не стали и увезли актёров с репетиции.



Как пишет «ОВД-Инфо» со ссылкой на мужа одной из задержанных, полиция нагрянула на «генеральный прогон» в половине шестого вечера, представлять постановку с чтением дневников репрессированных форум-театр собирался через полтора часа.