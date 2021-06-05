Встречавшийся с Путиным афонский старец с коронавирусом попал в реанимацию на ИВЛ

Как писала «Фонтанка», архимандрит Ефрем, в миру Василиос Куцу, с 1990 года является настоятелем Ватопедского монастыря на горе Афон, в котором хранятся три ковчега с частицами пояса Богородицы. В 2011 году Ефрем лично привозил частицы святыни в Россию. В поездке он встречался с Владимиром Путиным, занимавшим на тот момент пост премьер-министра.

По возвращении на Афон из России в 2011 году старец был задержан греческими службами правопорядка и помещен в тюрьму. По версии правоохранителей, управляемый им монастырь Ватопед в 2001–2008 годах обменял озеро Вистонида на севере Греции с прилегающими участками на принадлежавшую государству недвижимость стоимостью, по разным оценкам, более 100 млн евро. В 2012 году Ефрема выпустили из тюрьмы под залог в 300 тысяч евро. В 2017 году он был полностью оправдан.

Старец не раз встречался с Путиным и тепло отзывался о нем в российской прессе. Ефрем называл президента России одаренным человеком, который до фанатизма любит свою родину. Игумен расценил санкции со стороны Америки как войну не только против России, но и против православия.