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Путина спросили, готов ли он сажать самолеты, как Лукашенко. Он заявил, что российские спецслужбы непричастны к белорусскому инциденту

Путин: Российские спецслужбы не участвовали в операции с самолетом Ryanair в Белоруссии

Президент России Владимир Путин сообщил, что российские спецслужбы не имеют отношения к посадке самолета Ryanair с блогером Романом Протасевичем на борту на территории Белоруссии. Об этом он заявил 4 июня на пленарном заседании ПМЭФ-2021.

На вопрос ведущего о причастности российских спецслужб к инциденту президент ответил: «Нет, конечно». Он добавил, что если так думают в НАТО, тогда военно-политический блок в опасности.

Что касается самого Протасевича и его задержания, Путин сообщил, что не хочет даже вникать в это дело. «Это нас не касается совершенно, — уверен он. — Нужно дать людям возможность самим разобраться».

Также лидер России напомнил о случае, когда был принудительно посажен самолет с президентом Боливии Эво Моралесом на борту. «Фонтанка» ранее рассказывала и про другие подобные инциденты.

При этом на вопрос о том, посадила бы Россия самолет из Лондона в Таиланд, если бы на нем был разыскиваемый человек, Путин ответил лаконичным «Не скажу».

Рейс Афины — Вильнюс сел в Минске 23 мая после того, как экипажу сообщили о бомбе на борту. По данным авиакомпании, информацию о минировании передали белорусские диспетчеры, они же дали указание посадить самолёт. Данные о минировании не подтвердились. При проверке был задержан Протасевич и его девушка, россиянка Софья Сапега. Оба были арестованы и отправлены в СИЗО.

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Комментарии (8)

Mash
Белка давно уже регион России…
Экономика колхоза, убыточна сама по себе, а тут 3 ярда приход, 9 расход… Кто-то же платит за все это, и тут не надо быть семи пядей во лбу чтобы это понять. От того что по документам владелец один, а по факту все это в кредите… тот кто платит, тот и танцует.
И ВВП относительно пофигу, кто там главный, лишь бы ему был подконтрольный. Так же и всему миру пофиг кто у нам Президент, лишь бы человек был сговорчивый. Ну и глупо в целом полагать, что имея возможность, в крайней необходимости ей не воспользуются. То что Протасевича взяли, это не Лука или ВВП хитрые и коварные, а он дурак. С таким же успехом мог начать играть в футбол на минном поле.
Igor_VS
Этот ответ я знал еще до ответа Пути. У него такая привычка.
Агроном аэродрома
Ещё никогда Штирлиц не был так близок к провалу. :))
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