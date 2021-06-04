Путина спросили, готов ли он сажать самолеты, как Лукашенко. Он заявил, что российские спецслужбы непричастны к белорусскому инциденту

Президент России Владимир Путин сообщил, что российские спецслужбы не имеют отношения к посадке самолета Ryanair с блогером Романом Протасевичем на борту на территории Белоруссии. Об этом он заявил 4 июня на пленарном заседании ПМЭФ-2021.



На вопрос ведущего о причастности российских спецслужб к инциденту президент ответил: «Нет, конечно». Он добавил, что если так думают в НАТО, тогда военно-политический блок в опасности.



Что касается самого Протасевича и его задержания, Путин сообщил, что не хочет даже вникать в это дело. «Это нас не касается совершенно, — уверен он. — Нужно дать людям возможность самим разобраться».

