Русский музей откроет филиал в Когалыме. Пока что в России таких нет

У Русского музея появится филиал в Когалыме. Соглашение о развитии культурного сотрудничества в Ханты-Мансийском автономном округе и строительстве центра было подписано 4 июня на Международном экономическом форуме. Точная дата завершения работ неизвестна, на них может уйти ориентировочно 2–3 года.
Как отметил директор музея Владимир Гусев, благодаря открытию пространства появятся новые возможности для реализации долгосрочной культурной программы. В свою очередь Ольга Любимова упомянула «невероятные возможности для жителей региона» и «импульс развитию внутреннего туризма».
В Русском музее «Фонтанке» пояснили, что, несмотря на то что культурно-выставочные центры музея уже давно работают в пяти городах России (в Казани, Мурманске, Саратове, Ярославле и как раз таки в Когалыме), комплекса, который можно было бы назвать филиалом, в стране раньше не было. Упомянутые площадки существуют на базе местных художественных музеев и официально не входят в состав Русского. Единственный комплекс, который формально можно назвать «филиалом», работает за пределами страны — в испанской Малаге. Он был открыт в 2020 году на территории бывшей табачной фабрики. Поддерживается и финансируется испанской стороной.
Что ещё помимо филиала Русского музея расположится на новой площадке в Когалыме и какой будет экспозиция, пока неизвестно. Параллельно с этим идёт строительство второго российского филиала Русского музея в городе Кемерово. Работы там планируется завершить к 2023 году.