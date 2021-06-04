Русский музей откроет филиал в Когалыме. Пока что в России таких нет

У Русского музея появится филиал в Когалыме. Соглашение о развитии культурного сотрудничества в Ханты-Мансийском автономном округе и строительстве центра было подписано 4 июня на Международном экономическом форуме. Точная дата завершения работ неизвестна, на них может уйти ориентировочно 2–3 года.

В Русском музее «Фонтанке» пояснили, что, несмотря на то что культурно-выставочные центры музея уже давно работают в пяти городах России (в Казани, Мурманске, Саратове, Ярославле и как раз таки в Когалыме), комплекса, который можно было бы назвать филиалом, в стране раньше не было. Упомянутые площадки существуют на базе местных художественных музеев и официально не входят в состав Русского. Единственный комплекс, который формально можно назвать «филиалом», работает за пределами страны — в испанской Малаге. Он был открыт в 2020 году на территории бывшей табачной фабрики. Поддерживается и финансируется испанской стороной.



Что ещё помимо филиала Русского музея расположится на новой площадке в Когалыме и какой будет экспозиция, пока неизвестно. Параллельно с этим идёт строительство второго российского филиала Русского музея в городе Кемерово. Работы там планируется завершить к 2023 году.

