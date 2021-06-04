Европейское агентство не выявило критических замечаний по «Спутнику V»

Глава Российского фонда прямых инвестиций на ПМЭФ рассказал об исследовании российской вакцины от коронавируса в Евросоюзе.
«Время регистрации зависит от EMA (Европейское агентство лекарственных препаратов. — Прим. ред.). Мы не получили критических замечаний ни по части клинических исследований, ни по производственной части», — цитирует 4 июня заявление Кирилла Дмитриева РИА Новости.
Глава РФПИ выразил надежду, что вопрос регистрации российского препарата не будет политизирован. По его словам, против вакцины ведется дезинформационная кампания.
Дмитриев также заявил, что регистрация «Спутника V» в каждой из зарубежных стран была «настоящей битвой».
Европейское агентство лекарственных препаратов (EMA) российский «Спутник V» до сих пор не одобрило. Заявка производителя препарата находится на рассмотрении с марта 2021 года. Евросоюз сейчас делает ставку на немецко-американскую вакцину от Pfizer и BioNTech, а также препарат от AstraZeneca.
11 августа Путин объявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V».