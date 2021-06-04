Европейское агентство не выявило критических замечаний по «Спутнику V»

Глава Российского фонда прямых инвестиций на ПМЭФ рассказал об исследовании российской вакцины от коронавируса в Евросоюзе.



«Время регистрации зависит от EMA (Европейское агентство лекарственных препаратов. — Прим. ред.). Мы не получили критических замечаний ни по части клинических исследований, ни по производственной части», — цитирует 4 июня заявление Кирилла Дмитриева РИА Новости.



Глава РФПИ выразил надежду, что вопрос регистрации российского препарата не будет политизирован. По его словам, против вакцины ведется дезинформационная кампания.

