«Настоящая битва». Глава РФПИ рассказал, как регистрировали «Спутник V» в других странах

Регистрация вакцины от коронавируса «Спутник V» в каждой из зарубежных стран была «настоящей битвой». Об этом 4 июня рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.



«На сегодняшний день вакцина зарегистрирована в 66 странах, и это колоссальный успех. При этом регистрация практически в любой из этих стран была настоящей битвой: мы везде сталкивались с активным противодействием со стороны других игроков, которые не хотели пускать Россию и сопротивлялись регистрации российской вакцины», — заявил он в интервью РБК.

