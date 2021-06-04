«Настоящая битва». Глава РФПИ рассказал, как регистрировали «Спутник V» в других странах

Регистрация вакцины от коронавируса «Спутник V» в каждой из зарубежных стран была «настоящей битвой». Об этом 4 июня рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
«На сегодняшний день вакцина зарегистрирована в 66 странах, и это колоссальный успех. При этом регистрация практически в любой из этих стран была настоящей битвой: мы везде сталкивались с активным противодействием со стороны других игроков, которые не хотели пускать Россию и сопротивлялись регистрации российской вакцины», — заявил он в интервью РБК.
«Самая первая регистрация «Спутника V» в Аргентине открыла нам двери в Латинскую Америку. За Аргентиной последовали другие страны этого региона. Клинические испытания в Объединенных Арабских Эмиратах и Индии, которые организовал и финансировал РФПИ, также позволили нам добиться и регистрации в Индии, второй по численности населения стране мира, и ряда регистраций в других странах этого региона», — добавил Дмитриев.
Глава РФПИ также отметил, что вопрос регистрации вакцины Всемирной организацией здравоохранения будет решен в ближайшие несколько месяцев.