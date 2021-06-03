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Владимир Путин вновь откроет памятник Александру III — на этот раз на территории Гатчинского дворца

Президент России снимет покров с монумента Александру III 5 июня — памятник уже не один месяц ожидает торжественного открытия внутри Арсенального каре Гатчинского дворца. О предстоящей церемонии 1 июня сообщил пресс-секретарь главы государства. Ранее о таких планах «Фонтанке» рассказали в Российском историческом обществе.

Облик памятника был выбран на конкурсе, проведенном Российским историческим обществом весной 2019 года. Победила модель скульптора Владимира Бродарского — выпускника петербургской Академии художеств и ученика скульпторов Альберта Чаркина и Григория Ястребенецкого.

Интересно, что это уже не первый памятник Александру III, который открывает Владимир Путин. В 2017 году глава России явил миру монумент самодержцу в Крыму, на территории парка Ливадийского дворца. Тогда же он заявил, что политика этого царя «обеспечила рост влияния России, повышение ее авторитета в мире».

Президент России также апеллировал к словам императора в своих выступлениях. В феврале 2021 года он рассказал исторический анекдот про Александра III и непонятные доклады министров. В 2014 году Владимир Путин предложил присвоить одному из новых кораблей Военно-морского флота имя Александра III. А в 2015-м — процитировал фразу, приписываемую царю: «У России два союзника — армия и флот».

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Комментарии (2)

Sobaka
Имитация жалкого недоподобия
セルゲイ
Ему до Александра III как до Луны пешком
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