Владимир Путин вновь откроет памятник Александру III — на этот раз на территории Гатчинского дворца

Президент России снимет покров с монумента Александру III 5 июня — памятник уже не один месяц ожидает торжественного открытия внутри Арсенального каре Гатчинского дворца. О предстоящей церемонии 1 июня сообщил пресс-секретарь главы государства. Ранее о таких планах «Фонтанке» рассказали в Российском историческом обществе.



Облик памятника был выбран на конкурсе, проведенном Российским историческим обществом весной 2019 года. Победила модель скульптора Владимира Бродарского — выпускника петербургской Академии художеств и ученика скульпторов Альберта Чаркина и Григория Ястребенецкого.

