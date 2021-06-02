В России за две недели от коронавируса скончались 12 служителей РПЦ

С начала пандемии число жертв коронавирусной инфекции среди служителей Русской православной церкви достигло 165. Дюжина смертей пришлась на последние две недели.



Как сообщили 2 июня в рабочей группе при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения COVID-19, в период с 19 мая по 2 июня от коронавируса умерли четыре клирика приходов Москвы, 7 клириков епархий России и один человек из числа клириков и насельников ставропигий.

На сегодняшний день в РПЦ зарегистрировано 165 смертей от последствий инфекции. На конец февраля их было 148. Число переболевших служителей приближается к пяти тысячам. Лечение продолжают проходить 106 человек.