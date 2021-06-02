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Платную парковку в Петербурге расширят за 30,8 млн руб. Смольный выбрал подрядчика для проектирования новых зон

В Петербурге заключён контракт на проект расширения зоны платной парковки

Правительство Петербурга подвело итоги конкурса на разработку проектной документации по расширению зоны платной парковки. Контракт стоимостью 30,8 миллиона рублей заключен с АО «Петербургские дороги», сообщает 2 июня комитет по транспорту.

В перечень расширения платной зоны в 2021 году вошла 71 улица Центрального района в границах Невского проспекта, Воскресенской набережной, Синопской набережной и набережной реки Фонтанки. Подрядчику предстоит завершить работы по проектированию до конца июня.

Также подрядная организация проведет проектирование платной парковки на 153 улицах Адмиралтейского района и еще 112 улицах Центрального района. Эти работы должны завершиться до конца текущего года, реализация проекта планируется в 2022 году.

Сейчас платная парковка функционирует на 28 улицах в период с 8:00 до 20:00. Стоимость часа для легковых автомобилей составляет 60 рублей, для транспортных средств категорий А и М — 30 рублей, для категории С — 120 рублей. Оплатить парковку в платной зоне можно одним из четырех способов:

  • через приложение «Парковки Санкт-Петербурга»,
  • на официальном сайте парковочного пространства www.parking.spb.ru,
  • в паркомате,
  • посредством смс-сообщения на номер 2722.

Петербуржцы, проживающие в зоне платной парковки, могут получить льготное парковочное разрешение. Стоимость такого разрешения составляет 1 800 рублей в год.

Ранее сообщалось, что до конца 2023 года зона платной парковки должна охватить Центральный, Адмиралтейский, Петроградский и Василеостровский районы. Это порядка 65 тысяч мест. Пока деньги в бюджет на 2022 и 2023 годы не заложены.

С планами по расширению платной парковки на текущий год можно наглядно ознакомиться на карте.

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Комментарии (9)

dedmoroz_5e4d8827384c2
опрос жителей района, города был? жителям это надо?
к сожалению, легально остановить эту проказу не получается(((
Zloi_prohozhiy
да сделайте уже и въезд в центр платным
Wert
Отмените транспортный налог.
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