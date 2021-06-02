Платную парковку в Петербурге расширят за 30,8 млн руб. Смольный выбрал подрядчика для проектирования новых зон

В перечень расширения платной зоны в 2021 году вошла 71 улица Центрального района в границах Невского проспекта, Воскресенской набережной, Синопской набережной и набережной реки Фонтанки. Подрядчику предстоит завершить работы по проектированию до конца июня.

Правительство Петербурга подвело итоги конкурса на разработку проектной документации по расширению зоны платной парковки. Контракт стоимостью 30,8 миллиона рублей заключен с АО «Петербургские дороги», сообщает 2 июня комитет по транспорту.

Также подрядная организация проведет проектирование платной парковки на 153 улицах Адмиралтейского района и еще 112 улицах Центрального района. Эти работы должны завершиться до конца текущего года, реализация проекта планируется в 2022 году.



Сейчас платная парковка функционирует на 28 улицах в период с 8:00 до 20:00. Стоимость часа для легковых автомобилей составляет 60 рублей, для транспортных средств категорий А и М — 30 рублей, для категории С — 120 рублей. Оплатить парковку в платной зоне можно одним из четырех способов:



через приложение «Парковки Санкт-Петербурга»,



на официальном сайте парковочного пространства www.parking.spb.ru,



в паркомате,



посредством смс-сообщения на номер 2722.



Петербуржцы, проживающие в зоне платной парковки, могут получить льготное парковочное разрешение. Стоимость такого разрешения составляет 1 800 рублей в год.



Ранее сообщалось, что до конца 2023 года зона платной парковки должна охватить Центральный, Адмиралтейский, Петроградский и Василеостровский районы. Это порядка 65 тысяч мест. Пока деньги в бюджет на 2022 и 2023 годы не заложены.

