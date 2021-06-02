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Новогодняя стрельба из автомата в Веселом Поселке добавила петербуржцу судимость

Суд вынес приговор по делу о торжественной стрельбе в Новый год в Петербурге

Невский районный суд признал жителя Веселого Поселка Якова Белякова виновным в новогоднем «хулиганстве».

Как сообщает объединенная пресс-служба судов 2 июня, сразу после полуночи с 31 декабря 2020 года на 1 января 2021-го 28-летний житель Народной улицы вышел во двор. Там после полуночи было много людей, которые запускали фейерверки и на свежем воздухе встречали Новый год. Мужчина в порыве чувств «произвёл не менее 15 выстрелов из автомата Калашникова АК74М калибра 5,45 мм». Но и это не удовлетворило его мятежную душу, он пошел по Народной к дому 29, «где произвел еще не менее 1 выстрела из указанного оружия».

Как писала «Фонтанка», стрельба велась холостыми. Сам мужчина в 2014 году имел проблемы с законом из-за наркотиков. Тогда герой отделался штрафом в 7 тысяч рублей.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1,5 года условно с испытательным сроком 1,5 года.

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