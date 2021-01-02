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Торжественная стрельба из автомата в Весёлом Посёлке стала уголовным делом

Стрельба пусть из охолощенного, но всё же автомата в Весёлом Посёлке довела владельца оружия до уголовной статьи. Как стало известно «Фонтанке» 2 января, по факту салюта холостыми всё же возбудили дело о хулиганстве.

Фигурантом стал 28-летний житель дома 11 по Народной, того самого, у которого и велась стрельба. Он был помещён в ИВС, приятеля отпустили домой. По данным «Фонтанки», в 2014 году у него были проблемы с законом из-за наркотиков. Тогда герой отделался штрафом в 7 тысяч рублей.

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Комментарии (6)

vic_5e4cd1938d1a8
Обезьяна с автоматом ...
wadim58
Вдруг настоящий, стреляющий холостыми?
hal9000
Сколько этот охолощенный автомат стоит?? тыщ 7 наверно..вот ради чего его покупают..ради того чтоб выпить стопку потом выйти покричать кричалки и потарахтеть..затем народ полюбому вызовет наряд и штраф ..купил бы детский пистолет на пульках если по банкам хочется пострелять купить..впаривают списанное барахло народу..зачем оно нужно?!
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