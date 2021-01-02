Торжественная стрельба из автомата в Весёлом Посёлке стала уголовным делом

Стрельба пусть из охолощенного, но всё же автомата в Весёлом Посёлке довела владельца оружия до уголовной статьи. Как стало известно «Фонтанке» 2 января, по факту салюта холостыми всё же возбудили дело о хулиганстве.



Фигурантом стал 28-летний житель дома 11 по Народной, того самого, у которого и велась стрельба. Он был помещён в ИВС, приятеля отпустили домой. По данным «Фонтанки», в 2014 году у него были проблемы с законом из-за наркотиков. Тогда герой отделался штрафом в 7 тысяч рублей.