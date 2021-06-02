В Смольном рассказали, когда и на сколько увеличатся налоги на петербургскую недвижимость

Комитеты имущественных отношений и финансов Петербурга 2 июня рассказали «Фонтанке», когда и на сколько изменится для петербуржцев налог на недвижимость.
По словам чиновников, переоценку кадастровой стоимости, которая с недавних пор является налогооблагаемой базой, проведут в 2022–2023 годах. Сначала переоценят землю, затем — здания, помещения, объекты незавершённого строительства и машино-места.
Применять новую стоимость для расчёта налога на квартиры, апартаменты, торговую и другую нежилую недвижимость будут с 2024 года. А платить новые суммы налога петербуржцы будут уже в 2025-м.
«В целях недопущения резкого роста налоговой нагрузки у налогоплательщиков — физических лиц с 01.01.2017 пунктом 8.1 статьи 408 НК РФ предусмотрен коэффициент, ограничивающий ежегодный рост налога не более чем на 10 процентов ежегодно», — заявили в комитете финансов. В переводе с казённого, это значит, что, несмотря на скачки цен на недвижимость, отмеченные в прошлом году, и потенциальное изменение цен, которое может произойти в ближайшие 2 года, сумма налога не вырастет больше чем на
Напомним, ранее «Фонтанка» подробно рассказывала о перспективах изменения налога на недвижимость в связи с изменениями рыночных цен на недвижимость в прошлом году. Эксперты поделились своими прогнозами об изменениях сумм налога для владельцев квадратных метров разного типа и класса и рассказали, кто может пострадать больше всего.