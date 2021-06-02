В Смольном рассказали, когда и на сколько увеличатся налоги на петербургскую недвижимость

Комитеты имущественных отношений и финансов Петербурга 2 июня рассказали «Фонтанке», когда и на сколько изменится для петербуржцев налог на недвижимость.



По словам чиновников, переоценку кадастровой стоимости, которая с недавних пор является налогооблагаемой базой, проведут в 2022–2023 годах. Сначала переоценят землю, затем — здания, помещения, объекты незавершённого строительства и машино-места.



Применять новую стоимость для расчёта налога на квартиры, апартаменты, торговую и другую нежилую недвижимость будут с 2024 года. А платить новые суммы налога петербуржцы будут уже в 2025-м.

