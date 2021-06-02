Минздрав зарегистрировал новое лекарство против цитокинового шторма

Россияне смогут использовать новый препарат для лечения и профилактики пневмонии, осложняющей течение COVID-19.



Как сообщает 2 июня Федеральное медико-биологическое агентство, разработанный и запатентованный им ингаляционный «Лейтрагин» 25 мая зарегистрирован Министерством здравоохранения РФ. Его запускают в промышленное производство. Это препарат с полным технологическим циклом производства на территории России.



«Клинические исследования подтвердили эффективное профилактическое действие «Лейтрагина» в отношение респираторных вирусных инфекций, в первую очередь, вызванных SARS-CoV-2. Это нам позволяет уже сейчас понять направление наших дальнейших пострегистрационных исследований препарата для лечения новых опасных заболеваний», — говорит руководитель ФМБА России Вероника Скворцова.

