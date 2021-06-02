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Минздрав зарегистрировал новое лекарство против цитокинового шторма

Россияне смогут использовать новый препарат для лечения и профилактики пневмонии, осложняющей течение COVID-19.

Как сообщает 2 июня Федеральное медико-биологическое агентство, разработанный и запатентованный им ингаляционный «Лейтрагин» 25 мая зарегистрирован Министерством здравоохранения РФ. Его запускают в промышленное производство. Это препарат с полным технологическим циклом производства на территории России.

«Клинические исследования подтвердили эффективное профилактическое действие «Лейтрагина» в отношение респираторных вирусных инфекций, в первую очередь, вызванных SARS-CoV-2. Это нам позволяет уже сейчас понять направление наших дальнейших пострегистрационных исследований препарата для лечения новых опасных заболеваний», — говорит руководитель ФМБА России Вероника Скворцова.

«Лейтрагин» — это первый представитель нового класса лекарственных средств, направленных на профилактику и борьбу с цитокиновым штормом, отягощающим течение коронавирусной инфекции. Цитокиновый шторм предшествует возникновению острого респираторного дистресс-синдрома, полиорганной недостаточности, а также нарушениям свертывающих свойств крови, которые являются основными причинами смертности при COVID-19. Поэтому борьба с цитокиновым штормом имеет особую важность для лечения пациентов с COVID-19», — отмечается в сообщении.

Принципиальное отличие «Лейтрагина» от других антицитокиновых препаратов в том, что он безопасно подавляет высвобождение множества цитокинов и других медиаторов воспаления, и у него нет нежелательных побочных эффектов. Препарат исследовали на 320 пациентах со среднетяжёлым течением ковида. Никто из них не умер, не было и случаев перехода заболевания в более тяжёлую форму. Наоборот, время выздоровления пациентов сокращалось до 8 суток, тогда как в контрольной группе при стандартной терапии составляло 14 суток.

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