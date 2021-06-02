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«Невероятное приключение» косули в Венеции попало на видео

Заплыв косули в венецианской лагуне попал на видео

Косуля приплыла к острову Сан-Ладзаро-дельи-Армени в Венеции. Об этом сообщает местный телеканал Antenna Tre.

Издание называет происшествие «невероятным приключением маленькой косули». Пока никто не понимает, как она могла оказаться в венецианской лагуне. Животное спасли местные жители, которые вызвали на помощь пожарных. Издание не приводит подробностей спасательной операции, однако заверяет, что с косулей всё в порядке.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в марте 2021 года в лагуны Венеции заплыли двое дельфинов. Для того, чтобы их спасти, пришлось объединить в цепь девять лодок, принадлежащих городской администрации. Так их направляли к Лидо, где венецианская лагуна встречается с Адриатическим морем.

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