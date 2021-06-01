Подробности смертельного ДТП на КАД в Петродворцовом районе Петербурга сообщили 1 июня в петербургской полиции. Подтвердилась информация о том, что водитель вылетел из машины, пробив стекло.



По данным пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 31 мая в 7:30 на Красносельском шоссе, 17, то есть на заезде на внутреннее кольцо, 26-летний житель Краснодарского края на «Рено Логане» не справился с управлением и врезался в силовое ограждение слева по ходу движения. От удара водитель выпал из салона через окно водительской двери на полосу встречного движения. Он скончался на месте.

