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На КАД погиб краснодарец. Он вылетел сквозь окно на встречную полосу

«Рено» врезался в отбойник на КАД в Петербурге

Подробности смертельного ДТП на КАД в Петродворцовом районе Петербурга сообщили 1 июня в петербургской полиции. Подтвердилась информация о том, что водитель вылетел из машины, пробив стекло.

По данным пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 31 мая в 7:30 на Красносельском шоссе, 17, то есть на заезде на внутреннее кольцо, 26-летний житель Краснодарского края на «Рено Логане» не справился с управлением и врезался в силовое ограждение слева по ходу движения. От удара водитель выпал из салона через окно водительской двери на полосу встречного движения. Он скончался на месте.

По данным «Фонтанки», автомобиль с петербургскими номерами принадлежит частной компании. Очевидцы рассказывали, что это такси.

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Напомним, в соцсетях писали, что мужчина был в одном нижнем белье.

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Комментарии (7)

bebop
Зашел почитать каменты про ремни безопасности) Пока как-то мало
adamwest96
Ремни для лохов
nawuha
Музыка просто треш.
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