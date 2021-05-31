Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», авария случилась около 9:30 на развязке с автодорогой Стрельна — Пески на 85-м километре КАД. На съезде из Стрельны на внутреннее кольцо легковой автомобиль врезался в барьерное ограждение. В результате водитель машины погиб.
Проезжавшие мимо автомобилисты, увидев последствия ДТП, решили, что на съезде сбили переходившего КАД пешехода. «Утром проезжал, тело в носках и трусах было листом ДВП накрыто», — пишет участник группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Григорий. «Прямо на съезде на внутреннюю сторону КАД. Скорость там небольшая. Но человек перелетел через ограждение встречного направления. Проезжали мимо, уже человек был накрыт, водитель сидел в машине ДПС. Зрелище жуть. Там часто бегают пешеходы», — рассказывает Наталья.
По неподтвержденным данным «Фонтанки», водителя от удара могло выбросить из машины через лобовое стекло.