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Водитель легкового автомобиля разбился об отбойник на КАД. Его приняли за пешехода

Автомобилист погиб в столкновении с отбойником на КАД Петербурга

Смертельное ДТП произошло на кольцевой автодороге Петербурга утром 31 мая. Водитель не вписался в съезд.

Скриншот видео из группы <a href="https://vk.com/wall-68471405_15164543" class="io-leave-page _" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
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Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», авария случилась около 9:30 на развязке с автодорогой Стрельна — Пески на 85-м километре КАД. На съезде из Стрельны на внутреннее кольцо легковой автомобиль врезался в барьерное ограждение. В результате водитель машины погиб.

Проезжавшие мимо автомобилисты, увидев последствия ДТП, решили, что на съезде сбили переходившего КАД пешехода. «Утром проезжал, тело в носках и трусах было листом ДВП накрыто», — пишет участник группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Григорий. «Прямо на съезде на внутреннюю сторону КАД. Скорость там небольшая. Но человек перелетел через ограждение встречного направления. Проезжали мимо, уже человек был накрыт, водитель сидел в машине ДПС. Зрелище жуть. Там часто бегают пешеходы», — рассказывает Наталья.

По неподтвержденным данным «Фонтанки», водителя от удара могло выбросить из машины через лобовое стекло.

Скриншот видео из группы <a href="https://vk.com/wall-68471405_15164543" class="io-leave-page _" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (1)

Obseerv
Когда уже сотрудники ДПС появятся на дорогах и начнут выполнять свою работу - контролировать правомерность допуска водителей к управлению и их текущее состояние, и при необходимости будут отстранять от управления ТС? Я уже минимум два года "живому" ДПС-нику права в руки не давал, в крайний раз - на стационарном посту ДПС под Выборгом, по пути из Финляндии!
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