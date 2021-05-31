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Forbes выяснил, на сколько продлевается запрет на полеты в Турцию

В российском правительстве рассматривают два сценария дальнейшего ограничения авиасообщения с Турцией. Об этом 31 мая сообщает Forbes.

Один из источников издания заявил, что запрет на большинство рейсов продлится до 21 июня. При этом другой собеседник сказал, что ограничения могут действовать и до 1 июля. В одной из чартерных авиакомпаний источник Forbes подтвердил информацию о том, что власти рассматривают оба сценария. «В ближайшее время об открытии Турции точно речи не идет», — добавил собеседник.

Как писала «Фонтанка» ранее, запрет на полеты в Турцию продлен, однако пока официально не сообщалось на какой срок.

Авиасообщение между РФ и Турцией решено было приостановить из-за ситуации с коронавирусом в середине апреля. Ограничения ввели на период с 15 апреля до 1 июня. Анкара надеялась на восстановление полётов, российские специалисты ездили в Турцию для оценки ситуации.СМИ ещё в середине мая сообщали о вероятном продлении ограничений до 30 июня. О том, что турецкие власти не смогли уговорить Москву возобновить авиасообщение, также писал Bloomberg.

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Комментарии (16)

atf
А в Крыму в это время в очередной раз переписывают ценники.
kоt-obormot
Лохи верят - что их в Турцию вовочка выпустит.
Маэстро
До сентября, не меньше. Иначе как свои курорты отбить?
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