Forbes выяснил, на сколько продлевается запрет на полеты в Турцию

В российском правительстве рассматривают два сценария дальнейшего ограничения авиасообщения с Турцией. Об этом 31 мая сообщает Forbes.
Один из источников издания заявил, что запрет на большинство рейсов продлится до 21 июня. При этом другой собеседник сказал, что ограничения могут действовать и до 1 июля. В одной из чартерных авиакомпаний источник Forbes подтвердил информацию о том, что власти рассматривают оба сценария. «В ближайшее время об открытии Турции точно речи не идет», — добавил собеседник.
Как писала «Фонтанка» ранее, запрет на полеты в Турцию продлен, однако пока официально не сообщалось на какой срок.