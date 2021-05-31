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Россия продлит приостановку авиасообщения с Турцией после 1 июня

Россия продлевает ограничения на авиаперелёты в Турцию. Соответствующая новость ТАСС размещена 31 мая на официальном сайте оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в России «стопкоронавирус.рф».

«Продлили», — приводит слова источника агентство.

Авиасообщение между РФ и Турцией решено было приостановить из-за ситуации с коронавирусом в середине апреля. Ограничения ввели на период с 15 апреля до 1 июня. Анкара надеялась на восстановление полётов, российские специалисты ездили в Турцию для оценки ситуации.

СМИ ещё в середине мая сообщали о вероятном продлении ограничений до 30 июня. О том, что турецкие власти не смогли уговорить Москву возобновить авиасообщение, также писал Bloomberg.

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Комментарии (5)

260862001
Официальной информации так и нет.
Издевательство какое -то.
rastaman
Одно слово - сволочи!
264522251
Даже Турки писали, что причин закрытия перелетов несколько и кол-во Ковидников не самое главное:
1. Поставки БПЛ Украине
2. Урегулирование интересов РФ в Сирии
3. Вопросы по Крыму
Поэтому, Турцию еще не откроют долго, так как Эрдоган может закупить Спутник и уменьшить Ковидников. Но остальные три пункта...
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