Россия продлит приостановку авиасообщения с Турцией после 1 июня

Россия продлевает ограничения на авиаперелёты в Турцию. Соответствующая новость ТАСС размещена 31 мая на официальном сайте оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в России «стопкоронавирус.рф».

«Продлили», — приводит слова источника агентство.



Авиасообщение между РФ и Турцией решено было приостановить из-за ситуации с коронавирусом в середине апреля. Ограничения ввели на период с 15 апреля до 1 июня. Анкара надеялась на восстановление полётов, российские специалисты ездили в Турцию для оценки ситуации.