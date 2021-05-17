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СМИ сообщили о продлении приостановки авиасообщения с Турцией до 30 июня. Оперштаб не подтверждает

Открытие полётов в Турцию может сдвинуться на месяц

Россия приняла решение продлить приостановку авиасообщения с Турцией до 30 июня. Об этом 17 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в туротрасли.

Собеседник агентства рассказал, что «Аэрофлот» получил официальную телеграмму, в которой говорится о том, что в связи с решением оперштаба о приостановке авиасообщения с Турцией со 2 по 30 июня действуют стандартные правила обмена и возврата билетов на отменённые рейсы.

Однако в оперштабе РФ по борьбе с коронавирусной инфекцией информацию о принятии соответствующего решения не подтвердили.

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Комментарии (3)

260862001
Очень сложно понять логику наших властей.
Прививка есть, кто хотел вакцинировался. Для тех кто не хочет прививаться построены отличные больницы. Почему не отменить все ограничения?
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