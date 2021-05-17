СМИ сообщили о продлении приостановки авиасообщения с Турцией до 30 июня. Оперштаб не подтверждает

Россия приняла решение продлить приостановку авиасообщения с Турцией до 30 июня. Об этом 17 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в туротрасли.

Собеседник агентства рассказал, что «Аэрофлот» получил официальную телеграмму, в которой говорится о том, что в связи с решением оперштаба о приостановке авиасообщения с Турцией со 2 по 30 июня действуют стандартные правила обмена и возврата билетов на отменённые рейсы.

Однако в оперштабе РФ по борьбе с коронавирусной инфекцией информацию о принятии соответствующего решения не подтвердили.