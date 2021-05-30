Врачи двух больниц собирают пару, проломившую балкон в центре Петербурга

Как стало известно «Фонтанке», здоровьем 35-летней жительницы улицы Декабристов 30 мая занимаются врачи НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. У пациентки закрытый перелом бедра, ушибы и травма живота. В больницу она поступила с травматическим шоком и в тяжёлом состоянии.



Её сопернику по схватке на балконе, по уточнённым данным, также 35 лет. Его лечат в 26-й городской больнице. Травмы мужчины обширнее. На Костюшко его привезли с многочисленными переломами, в том числе позвоночника. В комитете по здравоохранению и медучреждениях попросили отложить вопросы о текущем состоянии пациентов до понедельника.



Жители коммуналки на улице Декабристов попали к медикам накануне утром после эмоционального выяснения отношений на балконе. Случившееся попало на видео. Женщина, валяя мужчину по «полу», навалилась на ограждение и вместе с ним, соперником и табуретом рухнула вниз. Здание дореволюционной постройки не проходило капремонт, но в администрации Адмиралтейского района заверили, что технические конструкции дома «в надлежащем состоянии».

