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Врачи двух больниц собирают пару, проломившую балкон в центре Петербурга

Упавшие с балкона в центре Петербурга находятся в разных больницах с тяжёлыми травмами

Мужчину и женщину, накала страстей которых не выдержал балкон в Адмиралтейском районе Петербурга, развезли по разным больницам. Падение с третьего этажа закончилось для обоих переломами.

Как стало известно «Фонтанке», здоровьем 35-летней жительницы улицы Декабристов 30 мая занимаются врачи НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. У пациентки закрытый перелом бедра, ушибы и травма живота. В больницу она поступила с травматическим шоком и в тяжёлом состоянии.

Её сопернику по схватке на балконе, по уточнённым данным, также 35 лет. Его лечат в 26-й городской больнице. Травмы мужчины обширнее. На Костюшко его привезли с многочисленными переломами, в том числе позвоночника. В комитете по здравоохранению и медучреждениях попросили отложить вопросы о текущем состоянии пациентов до понедельника.

Жители коммуналки на улице Декабристов попали к медикам накануне утром после эмоционального выяснения отношений на балконе. Случившееся попало на видео. Женщина, валяя мужчину по «полу», навалилась на ограждение и вместе с ним, соперником и табуретом рухнула вниз. Здание дореволюционной постройки не проходило капремонт, но в администрации Адмиралтейского района заверили, что технические конструкции дома «в надлежащем состоянии».

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Комментарии (14)

Karl_Ivanovich
В 1833 году, когда этот дом построили, не принято было заниматься на балконах борьбой сумо.
AlBerkut
Хороший балкон, как и офисный стол, просто обязан выдержать двоих...
Но тут, вероятно, кунг-фу, ой, т.е. сумо парочки оказалось сильней😂😎
262191551
Все беды от женщин и алкоголя....
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