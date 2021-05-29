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«Технические конструкции находились в надлежащем состоянии». Падая, петербуржцы проломили балкон дореволюционного дома без капремонта

Петербуржцы упали с балкона дореволюционного дома, в котором никогда не проводили капремонт

Специалисты управляющей компании ЖКС № 2 Адмиралтейского района регулярно визуально обследуют фасад дома 13 на улице Декабристов, где ограждение балкона не выдержало двух человек. Об этом «Фонтанке» сообщила заместитель главы администрации Полина Бабаева.

«На момент обследования технические конструкции многоквартирного дома находились в надлежащем техническом состоянии. Обращений от жителей многоквартирного дома не поступало», — уточнила она.

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга начала проверку. «В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению уполномоченными лицами обязанностей, возложенных жилищным законодательством, в том числе по содержанию и ремонту общего имущества собственников, оказанию услуг надлежащего качества», — заявили ранее в ведомстве.

Дом 13 на улице Декабристов возведён в 1833 году. Здание включено КГИОПом в «Перечень вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность». В доме дореволюционной постройки не проводился капремонт. Последние жалобы, поступившие на портал «Наш Санкт-Петербург» от жильцов, касались перетопа и плохого качества воды.

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

С утра 29 мая мужчина и женщина встречали новый день на балконе дома 13 на улице Декабристов. Беседа переросла в драку, ограждение не выдержало веса людей. Пара рухнула на асфальт.

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Комментарии (12)

Karl_Ivanovich
Эти персонажи выбрали неподходящее место для "борьбы в партере", при таком "навале" двух упитанных тушек и новое ограждение могло бы не выдержать.
мухомор
Сейчас все балконы в квартала под ноль срежут.
При Беглове так принято ремонтировать.
Мillemelle
годен, сказали в военкомате, не поднимая глаз от бумаг.
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