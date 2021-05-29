«Технические конструкции находились в надлежащем состоянии». Падая, петербуржцы проломили балкон дореволюционного дома без капремонта

«На момент обследования технические конструкции многоквартирного дома находились в надлежащем техническом состоянии. Обращений от жителей многоквартирного дома не поступало», — уточнила она.
Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга начала проверку. «В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению уполномоченными лицами обязанностей, возложенных жилищным законодательством, в том числе по содержанию и ремонту общего имущества собственников, оказанию услуг надлежащего качества», — заявили ранее в ведомстве.
Дом 13 на улице Декабристов возведён в 1833 году. Здание включено КГИОПом в «Перечень вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность». В доме дореволюционной постройки не проводился капремонт. Последние жалобы, поступившие на портал «Наш Санкт-Петербург» от жильцов, касались перетопа и плохого качества воды.
С утра 29 мая мужчина и женщина встречали новый день на балконе дома 13 на улице Декабристов. Беседа переросла в драку, ограждение не выдержало веса людей. Пара рухнула на асфальт.