Видео от дома 13 по улице Декабристов опубликовано в социальных сетях 29 мая. На балконе выясняли отношения завернутая в плед женщина в нижнем белье и мужчина в чёрных брюках и спортивной кофте. Камера прохожего запечатлела уже дерущихся людей, ограждение балкона их не выдержало. Пара упала на асфальт с третьего этажа. Инцидент произошел в 10:05. По словам очевидцев, упавшие остались живы.
Больно смотреть! В Петербурге очевидец снял на камеру страстную пару, упавшую с балкона
Женщина в трусах и мужчина в костюме упали с балкона в Петербурге
Петербургский балкон не выдержал накала страстей между мужчиной и женщиной. Они снесли ограждение и рухнули на асфальт.