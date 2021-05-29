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Больно смотреть! В Петербурге очевидец снял на камеру страстную пару, упавшую с балкона

Женщина в трусах и мужчина в костюме упали с балкона в Петербурге

Петербургский балкон не выдержал накала страстей между мужчиной и женщиной. Они снесли ограждение и рухнули на асфальт.

Видео от дома 13 по улице Декабристов опубликовано в социальных сетях 29 мая. На балконе выясняли отношения завернутая в плед женщина в нижнем белье и мужчина в чёрных брюках и спортивной кофте. Камера прохожего запечатлела уже дерущихся людей, ограждение балкона их не выдержало. Пара упала на асфальт с третьего этажа. Инцидент произошел в 10:05. По словам очевидцев, упавшие остались живы.

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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Комментарии (30)

f0ntan
Разве это третий этаж? Это второй! Я в этом доме вижу цокольный (подвальный) этаж, утопленный под землю (анг. ground floor). Первым этажом его назвать нельзя. Он утоплен под землю. А первый этаж всегда находится над подвалом. Соответственно, их балкон находится на втором этаже, а не на третьем
coronel
Пока не вернут улице исходное название Офицерская - так и будут разные прочие гражданские безобразия нарушать. Да.
265868215
ограждение не соответствовало требованиям безопасности , чуть ток жопой задели и полетело, надо арестовать все ЖКС или ТСЖ, смотря что у них там ...
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