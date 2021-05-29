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На Пироговской набережной появился прибор для прослушивания плеска Невы

Шумной Выборгской стороне добавили романтики: 29 мая на Пироговской набережной, напротив дома № 6, установили арт-объект — прибор «Водофон». По словам инициаторов установки — проекта Waterfront — он необходим, чтобы слушать плеск воды на шумных городских набережных.

«Арт-объект появился в рамках проекта Waterfront / «Водная линия» и был сделан победительницей открытого конкурса — Анной Мартыненко, — рассказали авторы проекта. — Далее прошли прогулки с переносной версией «Водофона» с местными жителями и заинтересованными горожанами».

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Со слов организаторов, установка арт-объекта была согласована с «Мостотрестом». Предполагается, что «Водофон» пробудет на месте до октября, возможно, чуть дольше: после того как Нева покроется льдом, смысла в нем не будет.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, как в рамках того же проекта на Янтарном пляже в Ломоносове урбанисты выстроили гигантскую дюну в виде запятой.

Waterfront / «Водная линия» — международный междисциплинарный проект, реализуемый Институтом исследования стрит-арта и Датским институтом культуры в Санкт-Петербурге. Он занимается развитием городских набережных и прибрежных территорий как общественных пространств.

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Комментарии (2)

lenten
Как быстро его забьют мусором?
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