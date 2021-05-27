Артисты «Классики на Дворцовой» провели репетицию под хмурящимся петербургским небом — ежегодное шоу академической музыки, оперы и танца готовится принять публику у стен одного из величайших музеев мира. Пока туристы и горожане спешили на выставки, а книгочеи заседали на мероприятиях Книжного салона (который идет тут же, на Дворцовой), артисты оттачивали последние штрихи.
До шоу остаются всего сутки. На сцену с прозрачным сводом, позволяющим не загораживать красоту Эрмитажа, вышли танцевальные коллективы — Театр Аллы Духовой «ТОДЕС», Танцевально-спортивный клуб «Дуэт» (чемпион мира по танцевальному спорту в латиноамериканской программе), «Вера» (семикратные чемпионы мира по танцевальному спорту в европейской программе среди ансамблей), Театр балета имени Леонида Якобсона и Московский мюзик-холл, впервые участвующий в программе главного петербургского концерта, приуроченного ко Дню города.
Репетиции прошли 27 мая и в Большом зале Филармонии — там готовились к выступлению артисты оркестра и хора, а также, конечно, солисты. А как уже сообщала «Фонтанка», в этом году свои мастерством блеснут сопрано Энджел Блю и Притти Йенде, меццо Анна Горячёва, тенора Чарльз Кастроново и Джозеф Каллея и, конечно, бас-баритон Эрвин Шротт. За дирижерским пультом в этом году — один из самых востребованных молодых дирижеров России Денис Власенко.
Напомним, концерт пройдет 28 мая, он начнется в 21:30, и на нем будут рады видеть публику от 6 лет — но только тех, кто зарегистрировался заранее: из-за антиковидных мер организаторам разрешили распространить только 15 тысяч билетов, из которых, по данным на 27 мая, разошлись 13,5 тысячи. Билеты выкладывают партиями на сайте. Поскольку желающих попасть на концерт в разы больше оставшихся билетов и каждая партия расходится очень быстро, имеет смысл обратить внимание на прямую трансляцию, которая пройдет в эфире телеканалов «Санкт-Петербург» и «78».