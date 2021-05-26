Голливудскую студию «со львом» и франшизой о Джеймсе Бонде продали Amazon за 8,5 миллиарда долларов

Студия Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), как и предсказывалось, обрела нового владельца. По сравнению с декабрьскими прогнозами сделка возросла в цене: ранее рыночную стоимость компании эксперты оценивали в 5,5 млрд долларов, но по факту компания Amazon приобрела ее за 8,5. Об этом рассказало 26 мая издание Variety.
В компании Amazon заявили о желании сохранить наследие MGM и фильмы из ее каталога, предоставив более широкий доступ к этому наследию. По всей видимости, имеется в виду, что картины студии, среди которых франшиза о Джеймсе Бонде, «Розовая пантера» и «Рокки», пополнят сервис Prime Video, принадлежащий Amazon.
По подсчетам старшего вице-президента Prime Video и Amazon Studios Майка Хопкинса, постановки MGM в совокупности получили более 180 «Оскаров» и 100 «Эмми».
Цена сделки удивила аналитиков и остальных претендентов: более низкие оценки были связаны с тем, что MGM не единолично владеет правами на франшизу об агенте 007, деля их с Eon Productions Барбары Брокколи и Майкла Дж. Уилсона, с которыми Amazon теперь придется согласовывать каждый шаг.
Напомним, премьера ближайшего фильма о Джеймсе Бонде — «Не время умирать», — неоднократно перенесенная из-за коронавируса, запланирована на 30 сентября 2021 года.