Кинокомпания MGM Holdings, которой принадлежит легендарная голливудская студия Metro-Goldwyn-Mayer, изучает возможность ее продажи. Об этом 22 декабря пишет Reuters.
Подробности излагает The Wall Street Journal. По данным издания, холдинг уже связался с банками Morgan Stanley и LionTree LLC для начала «формального процесса продажи». Рыночую стоимость компании эксперты оценивают в 5,5 млрд долларов. Ранее MGM уже пыталась продать легендарную студию, однако не смогла договориться с потенциальными покупателями о цене. Официально в MGM Holdings отказались комментировать эту информацию.
Основным активом Metro-Goldwyn-Mayer сейчас является франшиза о Джеймсе Бонде. Внимание покупателей может привлечь, в частности, премьера нового фильма про агента 007 «Не время умирать» («No Time To Die»), которая намечена на апрель 2021 года. Всего в библиотеке кинокомпании более четырех тысяч фильмов и сериалов — от «Хоббита» до «Рассказа служанки».