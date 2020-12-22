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Знаменитого голливудского льва выставляют на продажу. Metro-Goldwyn-Mayer ищет покупателя

Кинокомпания MGM Holdings, которой принадлежит легендарная голливудская студия Metro-Goldwyn-Mayer, изучает возможность ее продажи. Об этом 22 декабря пишет Reuters.

Подробности излагает The Wall Street Journal. По данным издания, холдинг уже связался с банками Morgan Stanley и LionTree LLC для начала «формального процесса продажи». Рыночую стоимость компании эксперты оценивают в 5,5 млрд долларов. Ранее MGM уже пыталась продать легендарную студию, однако не смогла договориться с потенциальными покупателями о цене. Официально в MGM Holdings отказались комментировать эту информацию.

Основным активом Metro-Goldwyn-Mayer сейчас является франшиза о Джеймсе Бонде. Внимание покупателей может привлечь, в частности, премьера нового фильма про агента 007 «Не время умирать» («No Time To Die»), которая намечена на апрель 2021 года. Всего в библиотеке кинокомпании более четырех тысяч фильмов и сериалов — от «Хоббита» до «Рассказа служанки».

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Комментарии (1)

zlopopik
перед концом фабрики грез и превращением ее в аналог Союзмультфильма с ретро-фильмотекой дельцы пытаются вытащить денюжку. Коррумпированного покупателя нужно искать в Китае.
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