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Книжный салон открыли дождливым блюзом на Дворцовой. Среди участников был автор «Ежика в тумане»

Billy’s Band сыграли у Эрмитажа гостям и публике Книжного салона

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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На Дворцовой площади 26 мая открылся Книжный салон. На главной сцене выступали коллективы Sweet Hot Jazz Band с Вовой Че Морале и Billy’s Band. Официальные приветствия гости слушали, не выпуская книг из рук.

С речью перед собравшимися выступил губернатор Петербурга Александр Беглов. Вместе с ним в церемонии принимали участие президент Российского книжного союза Сергей Степашин и специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко куталась в белоснежное пальто, шарф директора Эрмитажа Михаила Пиотровского развевался по ветру.

Музыканты Billy’s Band тоже прониклись погодой: поверх пиджаков накинули куртки и плащи. К беспрерывному дождю оказались готовы не все зрители: мужчины в деловых костюмах с завистью косились на горожан, которые предусмотрительно захватили из дома зонтики.

Спасение находили в павильоне. На одном из стендов автографы желающим раздавал мультипликатор Юрий Норштейн. Петербуржцы протягивали ему книги с иллюстрациями из «Ежика в тумане» и русской народной сказкой «Лиса и заяц», которую мастер экранизировал в 1973 году.

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XVI петербургский международный книжный салон на Дворцовой площади и в Главном штабе будет проходить до 29 мая. «Топ» событий — от презентации романа Дмитрия Быкова «Истребитель» до встречи с Антоном Долиным, Гузелью Яхиной, Марией Степновой, Евгением Водолазкиным — «Фонтанка» вынесла в максимально подробный гид, который поможет не потеряться.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

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Комментарии (1)

264591241
Да...
Не повезло книгам и участникам салона с погодой.
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