На Дворцовой площади 26 мая открылся Книжный салон. На главной сцене выступали коллективы Sweet Hot Jazz Band с Вовой Че Морале и Billy’s Band. Официальные приветствия гости слушали, не выпуская книг из рук.



С речью перед собравшимися выступил губернатор Петербурга Александр Беглов. Вместе с ним в церемонии принимали участие президент Российского книжного союза Сергей Степашин и специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко куталась в белоснежное пальто, шарф директора Эрмитажа Михаила Пиотровского развевался по ветру.

