Как сообщили в полицейском главке 25 мая, подозреваемый — 32-летний житель Петербурга. По версии оперативников, в прошлую среду, 19 мая, он в двойке водитель — пассажир вечером рассекал по Ленинскому проспекту на арендованном самокате и сбил 53-летнюю женщину, гулявшую с внуком.



Камера показала, как самокат нагоняет пешехода на тротуаре и толкает на асфальт. Женщина ударилась головой, уточняют в ведомстве.