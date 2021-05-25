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Камера показала, как двое на самокате сбили гулявшую с внуком петербурженку. Подозреваемый задержан

Наезд самоката на женщину с ребёнком на Ленинском попал на видео

Петербургская полиция задержала подозреваемого в травмоопасной езде на электросамокате по Красносельскому району города. Оказавшаяся на его пути женщина получила тяжкий вред здоровью.

Как сообщили в полицейском главке 25 мая, подозреваемый — 32-летний житель Петербурга. По версии оперативников, в прошлую среду, 19 мая, он в двойке водитель — пассажир вечером рассекал по Ленинскому проспекту на арендованном самокате и сбил 53-летнюю женщину, гулявшую с внуком.

Камера показала, как самокат нагоняет пешехода на тротуаре и толкает на асфальт. Женщина ударилась головой, уточняют в ведомстве.

ГУ МВД по Петербургу и области

Уголовное дело возбуждено по «пешеходной» статье — ни чиновники, ни полиция не считают электросамокатчиков водителями. Случившееся квалифицировали как причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности (статья 118 УК). С подозреваемым побеседовали в отделе и отпустили его под подписку.

О происшествии на Ленинском «Фонтанке» рассказал читатель. По его наблюдениям, двое молодых людей, катавшихся по тротуару, были пьяны. О том, как в регионах пытаются вписать самокаты в городское пространство, читайте здесь.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (12)

Abzac
Заблокировать аккаунт, внести в "чёрный список" всех кикшеринговых фирм.
knikk70
Задолбали уже эти самокаты, по тротуару не пройти.
bebop
Сейчас опять начнется: во всем виноват самокат, типа он сам по себе ехал, без человека на нем.
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