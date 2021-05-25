Как сообщили в полицейском главке 25 мая, подозреваемый — 32-летний житель Петербурга. По версии оперативников, в прошлую среду, 19 мая, он в двойке водитель — пассажир вечером рассекал по Ленинскому проспекту на арендованном самокате и сбил 53-летнюю женщину, гулявшую с внуком.
Камера показала, как самокат нагоняет пешехода на тротуаре и толкает на асфальт. Женщина ударилась головой, уточняют в ведомстве.
ГУ МВД по Петербургу и области
Уголовное дело возбуждено по «пешеходной» статье — ни чиновники, ни полиция не считают электросамокатчиков водителями. Случившееся квалифицировали как причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности (статья 118 УК). С подозреваемым побеседовали в отделе и отпустили его под подписку.
О происшествии на Ленинском «Фонтанке» рассказал читатель. По его наблюдениям, двое молодых людей, катавшихся по тротуару, были пьяны. О том, как в регионах пытаются вписать самокаты в городское пространство, читайте здесь.