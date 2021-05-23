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Число новых случаев коронавируса в Петербурге за неделю упало на 8,1%. Но койки в больницах стремительно заполняются

Рост числа коек, занятых пациентами с COVID-19, в Петербурге составил 13%

За минувшую неделю суточное число петербуржцев, обратившихся за медпомощью с диагнозом «коронавирус», снизилось на 8,1% до 476.

При этом профильных коек в больницах занято на 13% больше, чем неделю назад. Смольный держит «под парами» еще тысячи резервных мест в «Ленэкспо» и призывает горожан активнее прививаться.

Из 5 992 коек, доступных в городе для лечения COVID-19, свободными остаются 1126, сообщил 23 мая межведомственный координационный совет по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Петербурге. При этом количество официально зарегистрированных медицинскими учреждениями больных коронавирусом подскочило на 6,2%, теперь их в городе 16 360 человек. Из них 3 714 лежат в больницах (+13,75%), а 12 646 (+4,17%) болеют дома.

Вместе с тем по сравнению с прошлой неделей суточное количество госпитализаций в Петербурге сократилось на 5,6% — до 421 человека в день.

Городские власти отчитались о серьезном увеличении коечного фонда для лечения коронавируса на этой неделе. Так, были расширены возможности специального павильона-трансформера Госпиталя ветеранов войн, вновь после долгого перерыва начал принимать пациентов временный стационар в «Ленэкспо». Пока 102 койки, но в любой момент могут быть задействованы все 2 434 койки в выставочном центре.

Число привитых горожан неуклонно растет, хотя до показателей, которыми можно было бы гордиться, пока далеко. По официальным данным, сейчас в Петербурге 652 750 человек получили хотя бы один укол. Отталкиваясь от данных Петростата, это лишь немногим больше 12% от всех официально зарегистрированных в городе жителей. С учетом незарегистрированных петербуржцев этот показатель еще ниже. В запасе у городских властей еще 154,4 тысячи комплектов вакцины, из которых 89,8 тысячи уже развезено по поликлиникам.

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Комментарии (8)

andrey-verdi
Почему в нашей стране очень многие понимают свободу, как право на отказ от вакцинации и несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований, а не как право на свободу слова и право на честные и свободные выборы, например?
lenaF
Конечно, упало — как оно могло не упасть, когда на носу Алые Паруса, ПЭФ и Евро-2020? Сейчас как раз обычный сезонный подъем заболеваемости орви и внебольничными пневмониями (он же в СПБ с незапамятных времен как раз летом случается) — их и диагностируют. А с госпитализированными чуть сложнее: как их спрячешь?
efela
Почему то эта статья плохо стыкуется с тем, что на протяжении недели публиковали, про возросшее число заражений каждый день. Как так? На протяжении недели росло, росло, а в воскресенье "за неделю упало"?
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