В петербурге движение по ЗСД полностью восстановлено

Мероприятие прошло без инцидентов. Всего в событии приняло участие около десяти тысяч человек: 2500 бегунов и 7500 велосипедистов.



ЗСД Фонтанка Фест — уникальный забег, полумарафон и велопарад по центральной части Западного скоростного диаметра, организованный городским порталом «Фонтанка.ру» совместно с компанией «Магистраль Северной столицы». Мероприятие проходило при поддержке комитета по культуре Петербурга.

Событие приурочено ко дню рождения Санкт-Петербурга и проходит в рамках празднования Дня города.