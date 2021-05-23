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В петербурге движение по ЗСД полностью восстановлено

Фестиваль здорового образа жизни ЗСД Фонтанка Фест завершился. Центральный участок Западного скоростного диаметра вернулся к обычному режиму работы.

Мероприятие прошло без инцидентов. Всего в событии приняло участие около десяти тысяч человек: 2500 бегунов и 7500 велосипедистов.

ЗСД Фонтанка Фест — уникальный забег, полумарафон и велопарад по центральной части Западного скоростного диаметра, организованный городским порталом «Фонтанка.ру» совместно с компанией «Магистраль Северной столицы». Мероприятие проходило при поддержке комитета по культуре Петербурга.

Событие приурочено ко дню рождения Санкт-Петербурга и проходит в рамках празднования Дня города.

Фестиваль был организован с соблюдением санитарных норм предосторожности и мер противодействия распространению вируса COVID-19, рекомендованных соответствующими службами.

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