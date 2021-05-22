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Все выше и выше. В Петербурге снова выявили более 800 заболевших коронавирусом

За сутки в Петербурге зафиксировали еще 833 новых случая коронавируса

Коронавирусная статистика в Петербурге за сутки пополнилась еще 833 заболевшими. Это следует из данных оперативного штаба по борьбе с инфекцией, опубликованных 22 мая.

Заболеваемость в городе продолжает расти. Вчера Петербург перешагнул рубеж в 800 заболевших в сутки (815), днем ранее в городе фиксировали 791 инфицированного. При этом за последние сутки от коронавируса умерло 35 человек (40 днем ранее), выздоровело — 1 327 человек (1 266 накануне).

Всего в России за сутки выявили 8 709 случаев заражения против 8 937 днем ранее. Первое место среди регионов по количеству заболевших продолжает удерживать Москва с 2 653 случаями, второе — Петербург, третье — Московская область с 775 инфицированными.

С начала пандемии в России заболели коронавирусом 4,9 млн человек. Из них 4,6 млн выздоровели, 118 тыс. — умерли. Число активных случаев на 22 мая составляет 263 964.

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Комментарии (5)

Здравствуйте.

Помогите пожалуйста любой суммой на еду, хотя бы рублей 50. Сижу без работу и денег. Я постараюсь вам вернуть с первой зарплаты....

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fedorsmolov
Растем ровно на пару десяток человек в день. Пандемия свирепствует, конечно!
lenaF
Ну, так нам же уже вчера объявили, что в Москве, Петербурге и Пскове выявлен индийский штамм коронавируса. Кстати, Фонтанка, не хотите рассказать нам, что происходит в студенческом общежитии в Пскове на Ротной, 37? Там уже вроде как материала для журналистского расследования более чем достаточно, а Псков — это все-таки наш регион.
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