Все выше и выше. В Петербурге снова выявили более 800 заболевших коронавирусом

Заболеваемость в городе продолжает расти. Вчера Петербург перешагнул рубеж в 800 заболевших в сутки (815), днем ранее в городе фиксировали 791 инфицированного. При этом за последние сутки от коронавируса умерло 35 человек (40 днем ранее), выздоровело — 1 327 человек (1 266 накануне).



Всего в России за сутки выявили 8 709 случаев заражения против 8 937 днем ранее. Первое место среди регионов по количеству заболевших продолжает удерживать Москва с 2 653 случаями, второе — Петербург, третье — Московская область с 775 инфицированными.