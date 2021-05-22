Все выше и выше. В Петербурге снова выявили более 800 заболевших коронавирусом

Заболеваемость в городе продолжает расти. Вчера Петербург перешагнул рубеж в 800 заболевших в сутки (815), днем ранее в городе фиксировали 791 инфицированного. При этом за последние сутки от коронавируса умерло 35 человек (40 днем ранее), выздоровело — 1 327 человек (1 266 накануне).
Всего в России за сутки выявили 8 709 случаев заражения против 8 937 днем ранее. Первое место среди регионов по количеству заболевших продолжает удерживать Москва с 2 653 случаями, второе — Петербург, третье — Московская область с 775 инфицированными.
С начала пандемии в России заболели коронавирусом 4,9 млн человек. Из них 4,6 млн выздоровели, 118 тыс. — умерли. Число активных случаев на 22 мая составляет 263 964.