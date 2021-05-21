В Петербурге начальнику полицейского главка рассказали о тонировке у инспекторов ГИБДД. Руководитель отреагировал яркими приказами на рапорте

В документе, который оказался в распоряжении издания, говорится, что в период с 28 апреля по 12 мая вопросы появились к 14 водителям в Петербурге, а также в четырёх районах Ленобласти. Семеро полицейских, на машинах которых нашли тонировку или специальные шторки, получили предупреждения и административные протоколы, а также приказы о неполном служебном соответствии.

Как сообщает 47news 21 мая, соответствующий рапорт руководитель Управления собственной безопасности Алексей Васильев представил начальнику полицейского главка Роману Плугину в начале прошлой недели. В нём были подробно изложены результаты проверки норм тонировки на автомобилях личного состава ГИБДД, а также гражданских. Помимо этого рапорт содержал итоги наблюдения за работой экипажей ДПС.

Особое внимание начальника полицейского главка привлекла история, произошедшая на Парашютной улице в Петербурге. Вечером 29 апреля сотрудники ГИБДД остановили «Мерседес» с московскими номерами и тонированными передними стёклами, но после беседы водителя отпустили без составления протокола. «Неотложный перевод в ППС», — отреагировал на неё Плугин.

Строгими, но не мерами, а предупреждениями, были наказаны те, кто пропустил проезжающие мимо тонированные автомобили во время оформления протоколов на уже остановленные машины. В рапорте описаны три таких случая: в Невском, Красногвардейском и Выборгском районах Петербурга. По наблюдениям УСБ, пока один инспектор оформлял документы, другой пропускал мимо от одного до трёх нарушителей. «Строго предупредить и продолжить контроль», — дал указания на бумаге начальник полицейского главка.

47news также приводит некоторые объяснения, которые сотрудники ГИБДД давали своим коллегам из УСБ. Так, один из экипажей, который работал в области, заявил, что измерить степень светопропускания стекол на «семёрке» помешал дождь, а её водителя по итогам проверки отпустили с протоколом за то, что он оказался не вписан в страховку. Или, например, на проспекте Культуры в Петербурге водитель «Ниссана» перед остановкой успел провести некие манипуляции со стёклами. В итоге инспектор пришёл к выводу, что автомобиль не тонирован.