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В Петербурге начальнику полицейского главка рассказали о тонировке у инспекторов ГИБДД. Руководитель отреагировал яркими приказами на рапорте

УСБ присмотрелось к тонировке инспекторов ГИБДД в Петербурге

В Петербурге на стол начальника полицейского главка лёг рапорт о результатах проверки норм тонировки на автомобилях инспекторов ГИБДД — подчинённых генерала Семёнова. О реакции на отчёт УСБ можно судить по поступившим от него приказам и той форме, в которой они изложены прямо на документе.

Как сообщает 47news 21 мая, соответствующий рапорт руководитель Управления собственной безопасности Алексей Васильев представил начальнику полицейского главка Роману Плугину в начале прошлой недели. В нём были подробно изложены результаты проверки норм тонировки на автомобилях личного состава ГИБДД, а также гражданских. Помимо этого рапорт содержал итоги наблюдения за работой экипажей ДПС.

В документе, который оказался в распоряжении издания, говорится, что в период с 28 апреля по 12 мая вопросы появились к 14 водителям в Петербурге, а также в четырёх районах Ленобласти. Семеро полицейских, на машинах которых нашли тонировку или специальные шторки, получили предупреждения и административные протоколы, а также приказы о неполном служебном соответствии.

Особое внимание начальника полицейского главка привлекла история, произошедшая на Парашютной улице в Петербурге. Вечером 29 апреля сотрудники ГИБДД остановили «Мерседес» с московскими номерами и тонированными передними стёклами, но после беседы водителя отпустили без составления протокола. «Неотложный перевод в ППС», — отреагировал на неё Плугин.

Строгими, но не мерами, а предупреждениями, были наказаны те, кто пропустил проезжающие мимо тонированные автомобили во время оформления протоколов на уже остановленные машины. В рапорте описаны три таких случая: в Невском, Красногвардейском и Выборгском районах Петербурга. По наблюдениям УСБ, пока один инспектор оформлял документы, другой пропускал мимо от одного до трёх нарушителей. «Строго предупредить и продолжить контроль», — дал указания на бумаге начальник полицейского главка.

47news также приводит некоторые объяснения, которые сотрудники ГИБДД давали своим коллегам из УСБ. Так, один из экипажей, который работал в области, заявил, что измерить степень светопропускания стекол на «семёрке» помешал дождь, а её водителя по итогам проверки отпустили с протоколом за то, что он оказался не вписан в страховку. Или, например, на проспекте Культуры в Петербурге водитель «Ниссана» перед остановкой успел провести некие манипуляции со стёклами. В итоге инспектор пришёл к выводу, что автомобиль не тонирован.

Генерал Алексей Семёнов, последний заместитель из команды предыдущего начальника главка Сергея Умнова, который ныне возглавляет управление ГИБДД, не захотел уходить после смены руководства регионального ГУ МВД.

УСБ начало работать по личному составу ГИБДД. Если первые новости появились полтора года назад и удивляли, то затем стали регулярными. Работе инспекторов уделялось особое внимание, начались задержания, обыски и аресты. На генерала начали жаловаться подчинённые, обращались за помощью в ФСБ и к автовладельцам.

Прошлой зимой прогремела история про схему поборов с большегрузов на федеральных трассах. К весне этого года собственная безопасность заинтересовалась личным водителем генерала Семёнова.

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Комментарии (4)

Kbcbwsy
Управлению собственной безопасности и начальнику главка совершенно точно больше нечем заняться кроме тонировки на личных авто сотрудников..
Все остальные вопрос коррупции и собственной безопасности у них решены..
Ну да каковы сами эти масковские райдеры, такие у них и приоритеты...
LiChaBaTa
Еще по мобильным во всю болтают не стесняясь. Они реально не врубаются, что должны начинать с себя.
lamer
Слишком рьяно взялись, с грубыми нарушениями. Трудового кодекса - в том числе.
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