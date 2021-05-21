Участники и зрители Евро-2020 смогут бесплатно ездить на общественном транспорте и электричках в Петербурге

Смольный утвердил порядок бесплатного проезда в общественном транспорте в Петербурге во время матчей чемпионата Европы по футболу. Соответствующее постановление правительства подписал губернатор Александр Беглов.
Как сообщает 21 мая пресс-служба администрации губернатора, бесплатно ездить на общественном транспорте Петербурга и провозить в нем багаж смогут участники соревнований, волонтеры, представители аккредитованных СМИ и зрители футбольных матчей. Участники, волонтеры и сотрудники СМИ для этого должны иметь при себе карту аккредитации и электронный проездной билет аккредитованного лица, а зрители — предъявить билет на матч.
Льгота будет действовать в метро, автобусах-шаттлах, которые будут ходить во время проведения чемпионата, трамваях