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Участники и зрители Евро-2020 смогут бесплатно ездить на общественном транспорте и электричках в Петербурге

В Петербурге на Евро-2020 вводится частный бесплатный проезд

Смольный утвердил порядок бесплатного проезда в общественном транспорте в Петербурге во время матчей чемпионата Европы по футболу. Соответствующее постановление правительства подписал губернатор Александр Беглов.

Как сообщает 21 мая пресс-служба администрации губернатора, бесплатно ездить на общественном транспорте Петербурга и провозить в нем багаж смогут участники соревнований, волонтеры, представители аккредитованных СМИ и зрители футбольных матчей. Участники, волонтеры и сотрудники СМИ для этого должны иметь при себе карту аккредитации и электронный проездной билет аккредитованного лица, а зрители — предъявить билет на матч.

Льгота будет действовать в метро, автобусах-шаттлах, которые будут ходить во время проведения чемпионата, трамваях № 19 и № 48, а также во всех электричках, курсирующих в пределах Петербурга и Ленинградской области. Правом бесплатного проезда зрители смогут пользоваться в день проведения матча — с 0:00 до 23:59 следующего дня. Количество поездок не ограничено.

Матчи Евро-2020 пройдут с 11 июня по 11 июля. В Петербурге пройдут шесть матчей группового этапа и один четвертьфинал. График игр смотрите на «Фонтанке».

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Комментарии (5)

муматор
прикольно! Местным льгот нет, а приезжим пожалуйста. Делает всё с точностью до наоборот. Чемодан, вокзал ....
262166871
То есть толпы праздношатающихся будут целый месяц ошиваться по общественному транспорту среди граждан, едущих на работу? И это на фоне роста заболеваемости? Своим гражданам устраивать АД- а приезжим -РАЙ? Вы обалдели, господа из правительства???
265945885
схрена ли???
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