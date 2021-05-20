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Без лишних глаз. Старт газовому проекту в Усть-Луге за 2,4 трлн рублей дадут в обстановке секретности

Газовый проект в Усть-Луге за 2,4 трлн рублей секретно запустят 21 мая 2021 года

Торжественная процедура забивки первой сваи в комплекс по переработке и транспортировке природного газа в Усть-Луге состоится в пятницу, 21 мая, в ограниченном кругу. Крупнейший в регионе проект общей стоимостью 2,4 млрд рублей решили не превращать в шоу.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер, зампредправительства РФ Александр Новак и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко 21 мая торжественно и символично забьют первые сваи комплекса по производству и морской перевалке сжиженного природного газа, а также завода по производству газохимии, — передает в четверг 47news.

Кроме того, в мероприятии примут участие гендиректор компании «Русхимальянс» Кирилл Селезнёв и руководитель «Русгаздобычи» и «Балтийского химического комплекса» Константин Махов.

О формальном старте проекта было объявлено еще в 2019 году, когда ВЭБ выдал первый транш — 111 млрд рублей. Летом 2020 года госбанк перечислил еще 55 миллиардов. С тех пор шли подготовительные и согласовательные процедуры, а также выбор подрядчиков. Разрешение от Главгосэкспертизы было получено в марте этого года, примерно тогда же были новости про исполнителей строительных работ.

В рамках усть-лужского проекта планируется построить совместный завод «Газпрома» и «Русгаздобычи». Помимо переработки сырьевого газа и разделения его на пропан, бутан и пентан-гексановую фракцию, которые будут прямиком отправляться на экспорт и внутренний рынок, предприятие будет выделять этан — сырье для отдельного завода, уже не имеющего отношения к «Газпрому» и подконтрольного только «Русгаздобыче». Оператором всего комплекса (в его составе также появится и третье предприятие — завод по сжижению природного газа) является именно «Русхимальянс» (СП «Газпрома» и «Русгаздобычи»).

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Комментарии (1)

dimas062
Вот это распил!!! А вы держитесь там, денег нет.
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