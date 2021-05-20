«Дали показания, которых до этого не было». Депутат Максим Резник провёл пять часов на очной ставке в СК

«Была очная ставка с понятыми, участвовавшими при обыске. Они дали показания, которых до этого не было в протоколе», — отметил он. Другие подробности он рассказать не смог.
Это уже не первый визит Максима Резника на допрос в Следственный комитет. Напомним, что там расследуют уголовное дело о банках из-под жевательной резинки с наркотическими веществами, найденных в квартире родственника Резника Ивана Дорофеева. Обыск в его мастерской прошёл 9 марта. В ходе него в кладовке были обнаружены кусты, похожие на сырьё для наркотика. Во время визита правоохранительных органов в квартире находился депутат Резник, который заехал к родственнику поговорить о семейных вопросах.
Ряд интернет-СМИ, связанных с бизнесменом Евгением Пригожиным, опубликовали новости про депутата с намёком на якобы имеющуюся причастность к делу, а также видео, на котором Дорофеев говорит: «Эти две штуки принёс Макс».
11 марта Ивана Дорофеева Невский районный суд арестовал на два месяца. 22 марта художница Лиза Михайлова, мать Ивана Дорофеева, заявила о давлении на сына: якобы следователи просят его дать показания на депутата Резника.