Руководитель клиники: Обрезание, после которого чуть не умер двухлетний петербуржец, делал стажёр

Подробности случившегося «Фонтанке» рассказал руководитель ООО «ЛЮКСмед» Зафар Салиев. По его словам, о случившемся он узнал уже после того, как всё произошло.



«Я вообще был на приёме в другой клинике, был не в курсе. Мне позвонили только после того, как всё случилось. Когда я приехал, скорая уже забирала ребёнка», — рассказал Салиев.



Руководитель клиники поведал и некоторые подробности о том, кто проводил процедуру.



«Мы его готовили к тому, чтобы он у нас начал работать, потому что он клинический ординатор второго года. По урологии у него ординатура. Поэтому он у нас часто бывал, — рассказал Салиев, — Я его не приглашал [на проведение процедуры]. Это кто-то там посоветовал. Ну, вот его пригласили… А вообще клиника на данный момент функционирует в минимальном режиме — только на приём анализов, сестринскую помощь. Потому что у нас персонал ещё не набран».

