Руководитель клиники: Обрезание, после которого чуть не умер двухлетний петербуржец, делал стажёр

Подробности случившегося «Фонтанке» рассказал руководитель ООО «ЛЮКСмед» Зафар Салиев. По его словам, о случившемся он узнал уже после того, как всё произошло.
«Я вообще был на приёме в другой клинике, был не в курсе. Мне позвонили только после того, как всё случилось. Когда я приехал, скорая уже забирала ребёнка», — рассказал Салиев.
Руководитель клиники поведал и некоторые подробности о том, кто проводил процедуру.
«Мы его готовили к тому, чтобы он у нас начал работать, потому что он клинический ординатор второго года. По урологии у него ординатура. Поэтому он у нас часто бывал, — рассказал Салиев, — Я его не приглашал [на проведение процедуры]. Это кто-то там посоветовал. Ну, вот его пригласили… А вообще клиника на данный момент функционирует в минимальном режиме — только на приём анализов, сестринскую помощь. Потому что у нас персонал ещё не набран».
По его словам, обрезание проводили в медучреждении, а будущего специалиста, не работающего в штате, могла допустить медсестра.
«Да, он в клинике сделал, но я же говорю, что он там бывал. Мы готовили помещения, чтобы долицензироваться, поэтому, видимо, медсестра решила, что он согласовал. Ну и впустила его», — предположил Салиев.
Руководитель клиники отметил, что единственные санкции, которые он может применить к ординатору, — не взять его на работу. Медсестру же ждёт штраф или увольнение. Он также добавил, что медучреждение держит связь с родителями ребёнка.
«Мы поддерживаем с ними связь, разговариваем. Будем оказывать помощь. Я же говорю, без моего ведома всё произошло… Сделаем так, чтобы всё было нормально», — заверил Салиев.
Как ранее писала «Фонтанка», накануне вечером скорая помощь после обрезания в частном центре доставила из Парголово в Петербургский педиатрический университет двухлетнего мальчика в крайне тяжёлом состоянии. Малыш пережил судороги и остановку сердца, был помещён в реанимацию, где врачам удалось его спасти.
После случившегося было возбуждено уголовное дело о «причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности». В рамках его расследования задержали 28-летнего гражданина Узбекистана. По версии следствия, «действуя по легкомыслию», он ввел ребёнку лидокаин для анестезии, после чего произвёл операцию.