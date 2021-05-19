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Петербургские врачи вытащили с того света двухлетнего мальчика, у которого остановилось сердце после обрезания

В Петербурге двухлетний малыш едва не умер после обрезания

Судорогами и остановкой сердца закончилась процедура обрезания для двухлетнего мальчика из Петербурга. Её проводили специалисты частного медицинского центра в Выборгском районе. Теперь, по указанию прокуратуры, из их офиса изымается медицинская документация. Как стало известно «Фонтанке» 19 мая, решается вопрос о возбуждении уголовного дела и, скорее всего, решится он к утру четверга.

Накануне вечером скорая помощь доставила из Парголово в Петербургский педиатрический университет двухлетнего мальчика в крайне тяжёлом состоянии. Малыш пережил судороги и десятиминутную остановку сердца, был помещён в реанимацию, где врачам удалось его спасти.

Уголовное дело может быть возбуждено по 118 статье УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершённое вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

По данным «Фонтанки», сотрудники внутренних органов изымают документацию из клиники на «Лесной».

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Комментарии (13)

Иван 2пырьев
Это же ЧЛЕНОвредительство!!!!!
Иван 2пырьев
Запретить обряды до совершеннолетия!!!
162927202
Очередные религиознутые родители. Евреи или мусульмане.
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