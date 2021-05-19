Петербургские врачи вытащили с того света двухлетнего мальчика, у которого остановилось сердце после обрезания

Судорогами и остановкой сердца закончилась процедура обрезания для двухлетнего мальчика из Петербурга. Её проводили специалисты частного медицинского центра в Выборгском районе. Теперь, по указанию прокуратуры, из их офиса изымается медицинская документация. Как стало известно «Фонтанке» 19 мая, решается вопрос о возбуждении уголовного дела и, скорее всего, решится он к утру четверга.



Накануне вечером скорая помощь доставила из Парголово в Петербургский педиатрический университет двухлетнего мальчика в крайне тяжёлом состоянии. Малыш пережил судороги и десятиминутную остановку сердца, был помещён в реанимацию, где врачам удалось его спасти.