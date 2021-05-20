После ритуального обрезания в Петербурге задержали медика-иностранца. Он ввел препарат, спровоцировавший клиническую смерть

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу 20 мая, следствие выяснило, что мужчина, «обладающий специальными знаниями в области судебной медицины», 18 мая был приглашен кем-то из числа руководства ООО «ЛЮКСмед» в Выборгском районе города для проведения процедуры обрезания мальчику 2018 года рождения.



«Действуя по легкомыслию», сообщает СК, он ввел ребенку для анестезии при операции лидокаин, после чего произвел операцию:



«В результате чего наступила клиническая смерть ребенка, остановка кровообращения длительностью 4 минуты, судорожный синдром», — уверены в ведомстве.

