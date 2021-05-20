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После ритуального обрезания в Петербурге задержали медика-иностранца. Он ввел препарат, спровоцировавший клиническую смерть

Следственный комитет Петербурга отпустил на подписку мужчину, действия которого чуть не привели к смерти 2-летнего малыша

28-летний гражданин Узбекистана был задержан в рамках расследования уголовного дела о «причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Его возбудили после того, как во время ритуального обрезания в Петербурге чуть не умер двухлетний мальчик.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу 20 мая, следствие выяснило, что мужчина, «обладающий специальными знаниями в области судебной медицины», 18 мая был приглашен кем-то из числа руководства ООО «ЛЮКСмед» в Выборгском районе города для проведения процедуры обрезания мальчику 2018 года рождения.

«Действуя по легкомыслию», сообщает СК, он ввел ребенку для анестезии при операции лидокаин, после чего произвел операцию:

«В результате чего наступила клиническая смерть ребенка, остановка кровообращения длительностью 4 минуты, судорожный синдром», — уверены в ведомстве.

В Петербургский педиатрический университет двухлетнего мальчика увезли в крайне тяжёлом состоянии.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

В СК обещают, что в рамках расследования будет дана юридическая оценка деятельности вышеуказанного медучреждения.

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Комментарии (7)

nuga
Так вопрос к лидокаину,от него у стоматологов тоже люди гибнут,так что дело не в обрезании,а препарате,который разрешен легально Минздравом,как и вакцинки,от которых нет нет ,а умирают и заболевают
260858041
Что есть "по легкомыслию"? Недостаточно тяжёлые мысли были?
Всё туманно, информационная недостаточность свирепствует.
Alex000
"Лидокаин", может быть?
Это анестетик местного действия.
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